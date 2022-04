Este domingo llega a HBO Max el 5to partido de LAKERS: TIEMPO DE GANAR

(1/Abr/2022 – web) Miami, EE.UU.- El quinto episodio de LAKERS: TIEMPO DE GANAR se jugará el próximo domingo 3 de abril por HBO Max. La temporada aún no comienza para los Lakers, pero los problemas en la cancha no se hicieron esperar: después de la negativa de Tarkanian para dirigir al equipo, Jerry Buss por sugerencia de Jerry West, decidió darle la dirección del equipo al estricto Jack McKinney.

Por otro lado, las estrellas del equipo se van uniendo a la pre temporada en Palm Springs, donde conocen el nombre de su nuevo entrenador. El capitán Abdul-Jabbar Kareem, finalmente se encuentra con el famoso Magic Johnson, quien poco a poco se va ganando el respeto de sus compañeros dentro de la cancha. Mientras tanto, en la ciudad de Los Ángeles, Buss vive su propio juego: encontrar la manera de recolectar dinero y evitar la quiebra del equipo.

Por fortuna, gracias a los consejos de su vivaz madre, Buss decide poner a su ex esposa, JoAnn Mueller, como propietaria del equipo para evitar cualquier tipo de pérdidas. Sin embargo, se enfrentará a la jugada más difícil de todas, convencer a su ex que esto ocurra. Volviendo al terreno de juego, los jugadores liderados por Kareem empiezan a dudar de la estrategia deportiva de McKinney, quien no ve con muy buenos ojos la inclusión de Magic en el equipo, generando inquietudes en las directivas sobre si elegir a McKinney fue la mejor opción.

Mientras los Lakers se preparan para el inicio de la temporada contra los Clippers, Jeanie Buss está cazando talentos para el equipo encargado de brindar el showtime en el Arena Forum, las Lakers Girls, quienes serán lideradas por la joven y prometedora bailarina, Paula Ab.

Este domingo, en el nuevo episodio de LAKERS: TIEMPO DE GANAR, estaremos más cerca de ver en acción a Los Ángeles Lakers en la cancha HBO Max.

Vía INK HBO MAX