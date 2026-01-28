Inicia preventa de boletos para Formula 1®: La Exhibición en la Ciudad de México

Ciudad de México recibirá sala exclusiva dedicada a Checo Pérez en exhibición de F1

• Los aficionados del automovilismo internacional ya pueden adquirir sus entradas desde 295 pesos para disfrutar de siete salas temáticas y piezas icónicas del deporte.

(28/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Formula 1®: La Exhibición ha anunciado formalmente el inicio de la venta de boletos para su esperado debut en la Ciudad de México. La muestra, que abrirá al público el 20 de marzo de 2026 en el Yama Punta Museo, promete ser un hito para los seguidores del automovilismo internacional, permitiendo un recorrido detallado por el pasado, presente y futuro de la categoría reina del motor.

Experiencia inmersiva y tecnológica

Producida por Round Room Live y Pathfinder, y presentada por la plataforma Fever, la exhibición cuenta con siete salas temáticas distribuidas en más de 2,000 m². Este formato permite a los visitantes comprender la ingeniería, la velocidad y la gloria que definen al automovilismo internacional. Los boletos están disponibles desde los 295 pesos mexicanos, facilitando el acceso a una de las experiencias culturales y deportivas más exitosas de los últimos años.

La exhibición llega precedida por un éxito rotundo en ciudades como Madrid, Viena, Toronto y Buenos Aires, donde ha superado el millón de visitantes, consolidando el interés global por la Formula 1.

Homenaje al talento mexicano

Como distintivo exclusivo para su estancia en la capital mexicana, la muestra incluirá una sala dedicada íntegramente al circuito local y a las leyendas del país. Este espacio rendirá tributo a Sergio “Checo” Pérez, el piloto mexicano más exitoso de la historia, destacando sus logros y su impacto en la afición nacional.

La apertura en Yama Punta Museo coincide con el auge del interés deportivo en la región, ofreciendo a los fanáticos una mirada única detrás de escena, con piezas históricas y simulaciones que acercan al público a la realidad de los circuitos de la máxima categoría.

