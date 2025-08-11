Gustavo Harper conquista bronce en el Mundial Máster de Natación y enaltece a Panamá

Panamá celebra el histórico logro de Gustavo Harper en Singapur

El nadador panameño Gustavo Harper obtuvo medalla de bronce en los 50 metros mariposa del Mundial Máster de Natación 2025, celebrado en Singapur.

La Federación Panameña de Natación celebra el logro de Gustavo Harper y reafirma su compromiso con el desarrollo del talento deportivo en todas las edades.

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Federación Panameña de Natación celebra con orgullo el histórico desempeño del nadador panameño Gustavo Harper, quien obtuvo medalla de bronce en la prueba de 50 metros mariposa durante el Campeonato Mundial de Natación Máster 2025, realizado en Singapur.

Con un tiempo de 28.29 segundos, Harper se posicionó en el tercer lugar del podio, demostrando que la pasión y la disciplina no conocen límites de edad. A sus 61 años, su actuación frente a competidores de talla internacional reafirma el valor del esfuerzo sostenido y el compromiso con el deporte.

Este logro representa no solo una victoria personal para Gustavo Harper, sino también un motivo de orgullo nacional, al dejar en alto la bandera de Panamá en uno de los escenarios más prestigiosos de la natación máster a nivel mundial.

“Gustavo es un ejemplo vivo de que la excelencia deportiva se alcanza con compromiso y amor por el deporte. Su logro inspira a las presentes y futuras generaciones de nadadores panameños. A sus 61 años de edad sigue motivando a todos los nadadores del país, la importancia de saber nadar y practicar el ejercicio más completo”, destacó la directiva de la Federación Panameña de Natación.

La Federación felicita calurosamente a Gustavo Harper y reafirma su compromiso de seguir promoviendo el talento panameño en todas las categorías y edades, fortaleciendo el desarrollo del deporte como herramienta de superación y orgullo nacional.