Panamá inicia el conteo regresivo para los Juegos Suramericanos de la Juventud

Con 219 días para su inicio, Panamá ha activado el conteo regresivo para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, un evento deportivo que reunirá a más de 2,000 atletas de 17 naciones en la Ciudad de Panamá.

El inicio del conteo regresivo para los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá destaca la apuesta del país por el deporte, la juventud y la promoción de una nueva generación de atletas.

(06/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con una ceremonia especial en el Parque Urracá, se dio inicio al conteo regresivo de 219 días para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Este evento deportivo, que se llevará a cabo del 12 al 25 de abril del próximo año, reunirá a más de 2,000 atletas de 17 naciones, quienes competirán por el oro en 23 disciplinas y 30 modalidades deportivas.

En el acto protocolar, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, junto a la presidenta del Comité Olímpico, Damaris Young, el director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, y el alcalde Mayer Mizrachi, desvelaron el reloj que marca el tiempo restante para la apertura de los juegos. El ministro Orillac destacó el apoyo del gobierno del presidente José Raúl Mulino, que refleja la confianza en los jóvenes panameños. Señaló que la oportunidad de representar al país como anfitriones será una motivación clave para los atletas y auguró grandes glorias futuras para Panamá.

“Somos conscientes de que la grandeza nunca es un regalo, debe ganarse. Nuestro camino nunca ha sido de atajos o de conformarse con menos”, afirmó Orillac dirigiéndose a los jóvenes atletas presentes, de disciplinas como esgrima y gimnasia.

Por su parte, el director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, calificó este evento como un hito importante para el país. Resaltó que en pocos meses se abrirán las puertas para recibir a un gran número de atletas, delegaciones y visitantes, lo que impulsará el surgimiento de una nueva generación de deportistas de alto rendimiento.

Se estima que los juegos generarán un impacto económico de más de 75 millones de balboas para el país, con la asistencia de 2,000 atletas y 750 oficiales durante 13 días de competencia. Además, se enfatizó que es la primera vez que los Juegos Suramericanos de la Juventud se celebran en una ciudad centroamericana, lo que ha permitido un aumento en la cantidad de países participantes.

Las competencias se desarrollarán en diversos escenarios deportivos, incluyendo la Ciudad Deportiva Irving Saladino (que abarca el Estadio Rommel Fernández, la Arena Roberto Durán y el Centro de Combate), el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el Club de Golf Santa María y el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon en la Cinta Costera.