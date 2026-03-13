Chiriquí y Colón inauguran el Campeonato de Béisbol Mayor 2026 por Sertv

Sertv deportes transmitirá el inicio del Béisbol Mayor 2026 desde Colón

• La temporada 2026, dedicada al «Line Up de Estrellas», contará con una amplia cobertura televisiva a través de las pantallas de Sertv y Sertv deportes.

(13/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las novenas de Chiriquí y Colón dan inicio oficialmente al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, en su octava trigésima versión. El encuentro está programado para este viernes 13 de marzo a partir de las 7:00 p. m. y podrá ser disfrutado por la audiencia nacional a través de las pantallas de Sertv y la plataforma Sertv deportes.

Inauguración en el coloso de Colón

El escenario para el juego inaugural será el renovado Estadio Roberto Mariano Bula, ubicado en la provincia de Colón. Este certamen deportivo contempla una serie regular de 16 encuentros por cada equipo, prometiendo una temporada de alta competitividad para los fanáticos de la pelota local.

La edición de este año rinde un homenaje especial al denominado «Line Up de Estrellas», conformado por destacadas figuras que han dejado una huella imborrable en el deporte nacional: Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamente, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís.

Cobertura en la casa del deporte panameño

La transmisión liderada por Sertv reafirma su compromiso como la casa del deporte panameño, llevando cada detalle del enfrentamiento entre Chiriquí y Colón a todo el territorio nacional. Los aficionados podrán seguir de cerca la adrenalina del juego inaugural y el desempeño de las novenas en la búsqueda del título nacional de la máxima categoría.

