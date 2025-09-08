Jean Carlos González avanza a la tercera ronda en el Mundial de Surf en El Salvador

Atletas panameños siguen con buen desempeño en los Juegos Mundiales de Surf

Panamá mantiene un sólido desempeño en el Mundial de Surf con Jean Carlos González avanzando a la tercera ronda y otros atletas como Kai Gale Grani y Enilda Alonso manteniéndose en la competencia.

Jean Carlos González, subcampeón mundial en 2013, se posiciona favorablemente en el Mundial de Surf en El Salvador al asegurar su pase a la tercera ronda de la competencia.

(08/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) La Libertad, El Salvador.- El surfista panameño Jean Carlos González ha logrado avanzar a la tercera ronda del Mundial de Surf (WSG, por sus siglas en inglés) que se disputa en El Salvador, en un evento que reúne a casi 300 atletas de 16 países. González, de 29 años y subcampeón mundial en 2013, aseguró su pase tras ocupar la segunda posición en el heat 1 de la segunda ronda, celebrada en Playa El Sunzal, con una puntuación de 12.2. El atleta expresó que su estrategia fue clave para seguir en la competencia.

«Estuve muy concentrado para sumar un resultado que me permitiera seguir en pie», afirmó González. «Pienso que tanto yo en lo personal, como el resto del grupo, nos sentimos muy bien apoyados por el cuerpo técnico y ahora solo queda llevar el evento heat por heat y esforzándonos al máximo». En la tercera ronda, González se enfrentará a los ecuatorianos Maximiliano Sáenz y Bruce Burgos, así como al uruguayo Martín Ottado.

Además del buen desempeño de González, otros surfistas panameños siguen con vida en el torneo. Kai Gale Grani avanzó a la segunda ronda de la competencia tras un buen resultado en la primera etapa en Playa La Bocana. Ahora se medirá en el heat 24 contra Alex Suárez de Ecuador, Lucca Mesinas de Perú y Ahiril Anwart de Indonesia. Por su parte, Enilda Alonso competirá en la ronda 2 contra Mikela Castro de Costa Rica, Yolanda Sequeira de Portugal y Zoie Ziets de los Países Bajos.

El entrenador del equipo, Diego Naranjo, destacó el «excelente heat» de González y Gale Grani, resaltando su alto nivel de surfing. Naranjo subrayó que todo el equipo se mantiene en la contienda, ya sea en la llave principal o en la fase de repechaje. «Todo el grupo está muy unido», aseguró, explicando que la delegación cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye psicólogo deportivo y fisioterapeuta, ofreciendo a los atletas herramientas «de primer mundo». Teo Gale Grani y Evelyn Chávez también se mantienen activos en la competencia, participando en la fase de repechaje. La delegación panameña en los WSG 2025 está conformada por Jean Carlos González, Teo Gale Grani, Kai Gale Grani, Enilda «Samanta» Alonso, Isabella Goodwin y Evelyn Chávez.