Surfista panameño Jean Carlos González avanza en Mundial de Surf

Panameño Jean Carlos González destaca en el Mundial de Surf 2025

Jean Carlos González se mantiene como protagonista en el Mundial de Surf, un logro que resalta el crecimiento y el potencial del surf panameño a nivel internacional.

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) La Libertad, El Salvador.-. El surfista panameño Jean Carlos González ha logrado una destacada actuación en los Juegos Mundiales de Surf (WSG), asegurando su lugar entre los 24 mejores competidores del evento. Este logro en el Mundial de Surf posiciona a Panamá como un protagonista en la escena internacional de este deporte.

Dominio en las Olas Salvadoreñas

Durante su participación en Playa La Bocana, González demostró su potencial al dominar el heat 1 de la ronda 1. Con un puntaje de 10.67, superó a rivales de Ecuador y Uruguay. El propio surfista describió la competencia como «muy difícil», pero destacó que se mantuvo «bastante enfocado» para seleccionar las olas correctas y ejecutar las maniobras adecuadas, lo que le permitió captar la atención de los jueces. Su victoria le da el pase a la cuarta ronda, a solo tres etapas de la final, donde se medirá contra Alonso Correa de Perú, Morgan Cibilic de Australia y Oliver Ziets de Países Bajos.

Orgullo para el Surf Panameño

El avance de González representa un gran motivo de orgullo para el surf del país. El atleta enfatizó que esta clasificación entre los 24 mejores del mundo es una gran motivación personal y un testimonio del «crecimiento enorme» del deporte en Panamá, atribuido a la organización local y al apoyo a los equipos que compiten en el extranjero. Su entrenador, Diego Naranjo, elogió su desempeño, destacando su capacidad para sobresalir en «condiciones bien difíciles» y su seguridad en el agua para mantener vigilados a sus oponentes. Naranjo considera que González tiene el potencial para «codearse con la élite de este deporte».

La delegación panameña en los WSG 2025, que finalizarán el 14 de septiembre, también incluye a Teo Gale Grani, Kai Gale Grani, Enilda “Samanta” Alonso, Isabella Goodwin y Evelyn Chavez. Según la Asociación Internacional de Surfing (ISA), Teo y Kai se mantienen en la competencia en la fase de repechaje.