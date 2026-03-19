Jessica Salazar triunfa con oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo 2026

Oro para México en el Campeonato Panamericano de Ciclismo con Jessica Salazar

• Junto a Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo, Salazar revalidó su título continental en el Campeonato Panamericano de Ciclismo con la mirada puesta en Los Ángeles 2028.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Santiago, Chile.- La destacada ciclista Jessica Salazar, estudiante de Ingeniería en Innovación y Gestión Empresarial en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo 2026. La atleta mexicana, junto a sus compañeras de equipo Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola, logró subir a lo más alto del podio en la competencia celebrada en Santiago de Chile.

Dominio en la velocidad por equipos

La delegación mexicana consiguió la presea dorada al registrar una marca de 47.162 segundos, logrando una ventaja de 1.294 segundos sobre el equipo de Colombia, su rival más cercano en la final. «Tuvimos la oportunidad de pelear por nuestro título de campeonas panamericanas en velocidad por equipos», señaló Salazar, quien ha consolidado su posición como referente del ciclismo de pista tras su exitoso paso por el ciclismo de montaña en sus inicios.

La trayectoria de Salazar incluye hitos mundiales, como el récord en los 500 metros contrarreloj obtenido en 2016 y el subcampeonato mundial en Berlín 2020. Además, su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el equipo mexicano finalizó en la quinta posición global, refuerza su estatus de élite en el deporte internacional.

El desafío entre la academia y el alto rendimiento

Para la estudiante de la UAG, equilibrar la vida universitaria con las exigencias de una atleta de alto rendimiento requiere una disciplina estricta y una comunicación constante. Salazar destaca que el apoyo de su institución académica ha sido fundamental para cumplir con sus entrenamientos y compromisos deportivos sin descuidar su formación profesional. La atleta enfatiza que, a pesar de las dificultades para alinear calendarios de clases y competencias, mantiene el compromiso de realizar sus tareas académicas a conciencia.

Rumbo a Los Ángeles 2028

Con el éxito obtenido en el Campeonato Panamericano de Ciclismo, Jessica Salazar se mantiene en preparación continua con la selección nacional. Su objetivo principal es completar el ciclo olímpico y asegurar su clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Paralelamente, busca promover acuerdos que impulsen el talento deportivo local entre la comunidad estudiantil de alto rendimiento.

A través de su resiliencia y esfuerzo, la ciclista busca transmitir un mensaje de perseverancia, subrayando que la constancia es el motor para alcanzar cualquier meta, tanto en la pista como en la vida profesional.

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