Jorge Castelblanco y Silvia Ortiz triunfan en la décima edición del Maratón CAF 2026

El panameño Jorge Castelblanco conquista con récord el Maratón CAF 2026

• La décima edición del evento deportivo reunió a 10,000 corredores y destacó por la ruptura de tres récords nacionales en las categorías masculina, femenina y movilidad reducida.

(09/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Caracas, Venezuela.- El corredor panameño Jorge Castelblanco se alzó con la victoria en el Maratón CAF 2026, logrando una marca histórica de 02:15:18 que pulveriza el récord anterior establecido en 2023. La décima edición de esta competición internacional, que congregó a 10,000 corredores en el Parque Los Caobos, reafirmó su posición como el evento de integración deportiva más relevante de la región con la participación de 33 atletas élite de 13 naciones.

Resultados en la categoría 42K y récords alcanzados

En la rama masculina, el podio liderado por Castelblanco fue completado por el venezolano José Antonio Reyes (02:20:33) en la segunda posición y el ecuatoriano Fernando Moreno (02:20:44) en el tercer lugar. Por su parte, la categoría femenina de 42K fue dominada por la ecuatoriana Silvia Ortiz, quien alcanzó la meta con un tiempo récord de 02:33:55, seguida por la peruana Deysi Castro (02:35:05) y la argentina Natacha Castaño (02:45:18).

El desempeño en movilidad reducida también marcó hitos significativos. El venezolano Juan Valladares se impuso por tercer año consecutivo con un tiempo récord de 01:45:29. En la rama femenina de esta categoría, la mexicana Yeni Hernández se coronó campeona tras cronometrar 02:30:13, estableciendo igualmente una nueva marca para la competencia.

Desempeño en Media Maratón y categorías de 21K

La distancia de 21K mostró un dominio absoluto de los atletas locales en la rama convencional. La venezolana Edymar Brea obtuvo el primer lugar con 01:15:54, mientras que en la categoría masculina, José Daniel González lideró un podio íntegramente venezolano con un registro de 01:06:35. En movilidad reducida 21K, el costarricense Laurens Molina se llevó la victoria con 00:52:19.

Gianpiero Leoncini, Vicepresidente Ejecutivo de CAF, y Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica, destacaron el éxito de la convocatoria y el carácter integrador del evento. Por su parte, Marisol Barrera, presidenta del Comité Organizador, calificó la jornada como una «fiesta ciudadana» que cumplió con estándares de clase mundial.

Alianzas estratégicas y organización

La edición de 2026 contó con el respaldo de patrocinadores como Mercantil, Nestlé y Movistar, además de Gatorade como hidratación oficial. Los participantes vistieron camisetas Adidas con tecnología Aeroready, diferenciadas por colores según la distancia recorrida. El evento garantizó la asistencia técnica con puntos de apoyo de Tu Gruero y zonas de recuperación muscular gestionadas por Dencorub, consolidando una logística que permitió el éxito de los corredores provenientes de casi 25 países.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: