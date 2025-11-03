Juan Pablo Dos Santos completa el Maratón de Nueva York y se convierte en símbolo de superación

El último en cruzar la meta: Juan Pablo Dos Santos demuestra en Nueva York que no hay límites

• A seis años de un accidente que le arrebató sus piernas, Dos Santos convirtió su participación en el maratón en un mensaje de fe y propósito, consolidando su movimiento de inspiración #SomosImparables.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Nueva York, Estados Unidos.- El Maratón de Nueva York 2025 fue testigo de una de las historias más inspiradoras de su edición. El venezolano Juan Pablo Dos Santos, de 26 años, corrió y completó la prueba de 42 kilómetros utilizando prótesis en ambas piernas. Cruzó la meta tras un tiempo de 15 horas, 21 minutos y 23 segundos, convirtiéndose en el último corredor en finalizar la competencia, aunque su logro se posiciona entre los más destacados de la jornada.

Una Victoria contra los Límites Personales

La travesía de Juan Pablo Dos Santos por las calles de Nueva York no se centró en la velocidad, sino en la demostración de la resiliencia humana. Durante la carrera, el venezolano continuó avanzando en la madrugada, cuando gran parte de la ciudad ya dormía, enfrentando el dolor kilómetro tras kilómetro. Al cruzar la línea de meta, el atleta exclamó: “¡Gracias, somos imparables!”, encapsulando el espíritu de su participación.

Del Accidente a la Inspiración

Hace seis años, un accidente automovilístico resultó en la amputación de sus piernas. En lugar de rendirse, Dos Santos decidió canalizar su adversidad hacia un propósito inspirador, motivado por su experiencia previa como futbolista y la capacidad de empezar de nuevo. Su filosofía se resume en la pregunta: “No por qué a mí, sino para qué me pasó esto.”

Desde entonces, el venezolano ha dedicado su vida a inspirar a otros a través de la creación digital, conferencias y un movimiento que él mismo denominó “Imparables”. Este mensaje se ha convertido en una bandera de superación, recordando que no hay sueños demasiado grandes ni circunstancias demasiado duras para quien elige levantarse.

Un Mensaje de Esperanza para Venezuela y el Mundo

Juan Pablo Dos Santos corrió en representación de su país y de todas las personas que alguna vez han dudado de su fuerza o luchan desde el silencio. Manifestó que corrió “por los que sueñan, por los que se caen y se levantan, por los que siguen intentando”, subrayando que la verdadera victoria reside en la constancia y la fe.

Su recorrido como atleta amputado comenzó en su país, donde completó la Media Maratón CAF 2025 en 5 horas, 19 minutos y 41 segundos. Posteriormente, corrió su segunda media maratón en Madrid. Cada prueba previa sirvió como un mensaje de que “Lo imposible solo existe en la mente”, preparando el terreno para el Maratón de Nueva York.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

El Legado Imparable

A través de su movimiento #SomosImparables, Juan Pablo Dos Santos ha logrado convocar a marcas, comunidades y voluntarios en torno a un propósito colectivo. Su hazaña en Nueva York es vista como una manifestación de fe, constancia y humanidad.

Dos Santos resume su filosofía con el siguiente mensaje: “Fui el último en llegar, pero cada paso me acercó al sueño. Porque lo único imposible… es aquello que no intentas.” Su meta trasciende el asfalto, buscando inspirar a cada persona a atreverse a creer en sus propias capacidades.