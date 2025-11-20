Juegos Nacionales Olimpiadas Especiales 2025 reunirá a 215 atletas en Panamá

Celebración deportiva: Atletas de Olimpiadas Especiales competirán en los Juegos Nacionales 2025

• Las competencias de alto nivel se llevarán a cabo en las instalaciones del International School of Panama (ISP) y Albrook Bowling, incluyendo diez disciplinas deportivas y una feria de salud para los participantes.

(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un total de 215 atletas, acompañados por 43 entrenadores y 7 coordinadores, están listos para competir en los Juegos Nacionales Olimpiadas Especiales 2025. El evento, que promete momentos emocionantes e inspiradores, se realizará durante dos días de intensa actividad deportiva, el 22 y 23 de noviembre, en locaciones clave de la ciudad capital.

Los deportistas representan a los Subprogramas de Chiriquí, Coclé, Herrera, Colón, Iphe Oeste, Panamá Oeste y Panamá, quienes se trasladarán a la capital para demostrar su talento, destreza y gallardía. Las sedes principales de las competencias serán el International School of Panama (ISP), ubicado en Brisas del Golf, y Albrook Bowling en Albrook Mall.

Diversidad de Disciplinas y Preparación

En el marco de los juegos, los atletas competirán en un amplio abanico de disciplinas que reflejan el trabajo unificado y la constancia de su preparación anual.

Las competencias incluyen:

• Atletismo

• Natación

• Bocha

• Boliche

• Tenis de campo

• Gimnasia rítmica

• Voleibol unificado

• Futsal unificado

• Baloncesto 3×3 unificado

• Bádminton (como deporte demostrativo)

Johanna Caicedo, directora Ejecutiva y Directora General de los Juegos Nacionales, expresó la satisfacción de la organización por recibir a las delegaciones. Caicedo señaló que los atletas se han preparado durante todo el año con el apoyo de sus entrenadores para cerrar con broche de oro su participación en este importante evento, donde demostrarán los resultados de su constancia y disciplina.

Agenda del Evento y Feria de Salud

Los Juegos Nacionales darán inicio el sábado 22 de noviembre, con el acto de inauguración programado para las 9:00 a.m. en el International School of Panama (ISP). Las competencias comenzarán inmediatamente después, desarrollándose en el ISP y en Albrook Bowling, la sede designada para la disciplina de boliche.

El domingo 23 de noviembre, las competencias continuarán a partir de las 9:00 a.m. La jornada culminará con la ceremonia de premiación de las diferentes disciplinas, la cual está programada para iniciar a partir de las 11:00 a.m. en las instalaciones del ISP.

Simultáneamente a la actividad deportiva, se llevará a cabo una Feria de Salud para los atletas en el Hotel El Panamá, que funciona como sede de concentración de las delegaciones. En esta feria, los participantes recibirán atención médica en tres áreas clave del programa de atletas saludables: promoción de la salud, Abriendo tus Ojos y Sonrisas Especiales.

