Shakti Martínez logra bronce en el surf de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

• La surfista panameña Shakti Martínez obtuvo la medalla de bronce en la categoría shortboard femenino bajo la dirección técnica del costarricense Diego Naranjo.

(17/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad Panamá, Panamá.- La Selección Nacional de Surf de Panamá ha sumado un nuevo éxito en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 tras la obtención de una medalla de bronce por parte de la atleta Shakti Martínez. La surfista canalera, de 13 años, logró subir al podio en la categoría shortboard femenino Sub-18 bajo la dirección técnica del costarricense Diego Naranjo, quien se consolida como el entrenador de dicho país con mayor cantidad de logros en competiciones internacionales de surf.

Las competencias, que se desarrollan en Playa Venao, provincia de Los Santos, forman parte de la IV edición de estas justas multidisciplinarias organizadas por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). El evento, que inició el 12 de abril y se extenderá hasta el 25 de abril, congrega a unos 2,000 atletas de 15 países en Ciudad Panamá.

Trayectoria histórica de Diego Naranjo

Con este resultado, Diego Naranjo marca un hito personal al convertirse en el único técnico costarricense en alcanzar medallas en siete eventos distintos del ciclo olímpico y campeonatos mundiales. Naranjo, quien se incorporó a la Asociación Panameña de Surf (APS) en noviembre de 2024, cuenta con una trayectoria que incluye el liderazgo de equipos nacionales en Costa Rica, Venezuela, Rusia y Nicaragua.

Según el registro histórico, el entrenador ha obtenido preseas en Mundiales de la Asociación Internacional de Surfing (ISA), Juegos Panamericanos de Surf, Juegos Deportivos Panamericanos, Juegos Deportivos Centroamericanos, Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Playa, y ahora en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Impulso al talento regional

Naranjo manifestó que este logro confirma el potencial del surf en la región, destacando que el talento existente debe ser pulido mediante trabajo y disciplina. El entrenador resaltó el crecimiento deportivo de las nuevas generaciones y el valor del esfuerzo de los atletas en categorías juveniles.

La cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud cuenta con la participación de delegaciones de Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam, Venezuela y el anfitrión, Panamá. Este evento es desarrollado por ODESUR con una periodicidad cuatrienal, celebrándose un año antes de los Juegos Olímpicos de la Juventud.