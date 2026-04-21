Avanza con éxito el medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá

Tras ocho días de intensas competencias, el medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud muestra el dominio de potencias regionales y el histórico desempeño de los anfitriones.
Panamá brilla como sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026
• Con la participación de 15 países y 23 disciplinas deportivas, la Ciudad de Panamá se consolida como el epicentro del talento juvenil en la región suramericana.
(21/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 entran en su etapa decisiva, consolidando al país como un referente del deporte regional. Desde su inauguración el pasado 12 de abril, la capital panameña ha albergado a más de 2.000 atletas de 15 países, quienes compiten en 23 disciplinas deportivas distribuidas en 21 sedes de alta tecnología, cumpliendo con los estándares internacionales exigidos por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).
Resultados destacados y medallero
Tras cumplirse más de una semana de competencias, el medallero refleja una lucha reñida por la cima. Países como Brasil, Argentina y Venezuela lideran las primeras tres posiciones gracias a sus triunfos en disciplinas como lucha libre, judo y flag football. Por su parte, la delegación de Panamá ha logrado hitos históricos, destacando la obtención de medallas de bronce en judo y lucha libre, además de una destacada medalla dorada en flag football femenino tras una victoria en el Estadio Emilio Royo.
En otras disciplinas, el equipo de Paraguay se consagró campeón en fútbol masculino tras derrotar a Argentina 1-0 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, mientras que Chile dominó el triatlón en la modalidad de relevo mixto en la Calzada de Amador.
Sedes emblemáticas y logística
La infraestructura deportiva ha sido pieza clave para el éxito del evento. La Ciudad Deportiva Irving Saladino ha servido como el corazón de la competencia, albergando pruebas de atletismo, futsal y deportes de combate. Otras instalaciones clave incluyen el Centro de Convenciones Figali para la gimnasia artística, el Mirador del Pacífico en la Cinta Costera para el baloncesto 3×3, y Playa Venao en Los Santos, que recibió las competencias de surf.
El comité organizador subrayó que la Villa Suramericana no solo ha funcionado como centro de alojamiento, sino como el espacio de intercambio cultural para los jóvenes atletas de entre 14 y 17 años. Con una inversión estimada de 25 millones de dólares, el evento ha integrado esfuerzos del sector público y privado para asegurar la operatividad de los sistemas de transporte y la seguridad de los asistentes.
Los Juegos, que culminarán el próximo 25 de abril con la ceremonia de clausura en la Arena Roberto Durán, han permitido a Panamá demostrar su capacidad organizativa para eventos multitudinarios. Esta edición marca la primera vez que una ciudad centroamericana organiza esta justa suramericana, impulsando la economía y el turismo deportivo en el país. El portal oficial del evento continúa actualizando los resultados en tiempo real para la audiencia internacional que sigue las transmisiones a través de plataformas digitales.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *