Jueves de emociones: Lyon vs Manchester United y Tottenham vs Eintracht Frankfurt en Sertv

Fútbol europeo: Legia Varsovia vs Chelsea y más en Sertv Deportes

(10/Abr//2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Este jueves, Sertv Deportes trae a las pantallas panameñas la emoción del fútbol europeo con tres encuentros imperdibles: Legia Varsovia vs Chelsea a las 11:45 a.m., Lyon vs Manchester United a las 2:00 p.m., y como cierre espectacular, Tottenham vs Eintracht Frankfurt a las 5:45 p.m.

Sertv Deportes se consolida como la casa del fútbol panameño, ofreciendo transmisiones de alto nivel que conectan a los fanáticos del deporte con las mejores competiciones internacionales. Estos emocionantes encuentros prometen capturar la atención de los amantes del fútbol europeo, quienes podrán disfrutar de un día lleno de pasión, estrategia y adrenalina.

La audiencia podrá seguir los partidos no solo en televisión, sino también en las plataformas digitales oficiales de Sertv y Sertv Deportes: @Sertvpanama. Además, los fanáticos están invitados a compartir sus emociones y comentarios utilizando los hashtags #FutbolEuropeoEnSertv #PasiónPorElFútbol #SertvDeportes.

Con esta programación, Sertv Deportes reafirma su compromiso de llevar lo mejor del fútbol internacional a los hogares panameños, fortaleciendo la conexión entre la pasión deportiva y los medios digitales.