El Korn Ferry Tour regresa al PGA Riviera Maya en Tulum este 2026

México se consolida como sede del Korn Ferry Tour con el torneo en Tulum

(04/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, México.- El Korn Ferry Tour, reconocido como el principal circuito de desarrollo hacia el PGA Tour, regresará a México con la celebración del Tulum Championship. El evento deportivo se llevará a cabo del 16 al 19 de abril de 2026 en las instalaciones del PGA Riviera Maya, ubicado dentro de la comunidad residencial Tulum Country Club. Esta competencia internacional se establece como la única escala de la gira en el país, reuniendo a los talentos emergentes del golf profesional masculino.

Competencia de alto nivel y participación internacional

La presidenta del Korn Ferry Tour, Alex Baldwin, expresó su entusiasmo por retornar a territorio mexicano para la segunda edición de este torneo. Baldwin destacó el trabajo de preparación realizado por PGA Riviera Maya y el grupo Piñero, subrayando que el campo representó uno de los desafíos más exigentes de la gira en la temporada pasada. El certamen otorgará una bolsa de un millón de dólares y 500 puntos para el ranking del circuito, contando con la confirmación de jugadores destacados como el mexicano Álvaro Ortiz y el colombiano Camilo Villegas, reconocido por ser el primer golfista de su país en triunfar en la PGA.

Infraestructura y reconocimiento mundial del campo

El recorrido, diseñado por el arquitecto Robert Trent Jones II, se distingue por su integración con el entorno natural de selva, manglares y cenotes. Gonzalo Pan de Soraluce, Director Global de Estrategia de Golf, señaló que albergar el torneo por segundo año consecutivo refuerza el papel de México como sede estratégica y semillero de nuevas generaciones. Por su parte, Andrés Brictson, Director de Golf de PGA Riviera Maya, enfatizó que el diseño exige precisión y estrategia a los competidores. El campo ha sido galardonado por los World Golf Awards como el Mejor Campo de Golf de México en 2024 y 2025.

La organización del Tulum Championship es parte de una estrategia para fortalecer el posicionamiento del destino en el ámbito del deporte internacional. Según los organizadores, este esfuerzo se realiza en colaboración con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. La consolidación de Tulum como sede de eventos de esta magnitud se apoya en su infraestructura de hospitalidad, gastronomía y servicios integrales, factores que permiten recibir nuevamente a la delegación del Korn Ferry Tour y a los aficionados al golf de todo el mundo.

