La Fundación Real Madrid en Tulum Country Club viaja al World Challenge 2026

Tulum Country Club regresa al RMF World Challenge de la Fundación Real Madrid

• Por segundo año consecutivo, el equipo de Tulum Country Club llevará los valores y el talento de Quintana Roo a una experiencia de convivencia internacional enfocada en el desarrollo integral.

(26/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, México.- Niños y jóvenes del Educational Football Program (EFP) de la Fundación Real Madrid en Tulum Country Club se preparan para viajar a España y participar en el Real Madrid Foundation World Challenge 2026. Este torneo amistoso internacional, que se celebrará del 29 de marzo al 4 de abril, congregará a delegaciones de programas y clínicas de más de 23 países, consolidándose como un espacio donde el deporte y la formación humana son los protagonistas.

Un torneo de convivencia y valores

El RMF World Challenge es un encuentro organizado por la Fundación Real Madrid e impulsado por Kaptiva Sports. Las competencias se desarrollarán en sedes de alto nivel como la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el Polideportivo José Caballero en Alcobendas, abarcando las categorías Sub-10, Sub-12 y Sub-14. Más allá de los partidos, la agenda incluye una ceremonia inaugural en el Estadio Alfredo Di Stéfano y una visita al Estadio Santiago Bernabéu, ofreciendo una experiencia cultural y deportiva completa.

Álvaro Moya, Country Manager de Tulum Country Club, destacó que la apuesta por el deporte busca formar personas íntegras. Moya recordó que en la edición anterior el equipo regresó como campeón, pero enfatizó que el valor real reside en los recuerdos y el aprendizaje para toda la vida. Por su parte, Pablo Gil Sarrión, Director Técnico del programa en Tulum, señaló que esta semana en Madrid permite a los niños poner en práctica la metodología de trabajo semanal en un entorno global.

Formación integral en Tulum

El Educational Football Program de la Fundación Real Madrid en Tulum Country Club no solo se enfoca en el desarrollo técnico del balompié, sino que integra valores fundamentales como el respeto, la autonomía, la igualdad y los hábitos saludables. La participación en el World Challenge representa la culminación del proceso formativo anual para los alumnos de esta comunidad residencial.

Esta iniciativa reafirma la visión de Tulum Country Club como un desarrollo que integra el bienestar y la naturaleza con el acceso a experiencias formativas de clase mundial. Al fomentar el deporte desde edades tempranas a través de alianzas estratégicas, la comunidad se posiciona como un referente de desarrollo humano en la región de Quintana Roo.

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