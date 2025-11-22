Lorena Ochoa es nombrada Miembro Honorario de The Royal and Ancient Golf Club, primera latinoamericana en recibir el honor

The Royal and Ancient Golf Club anuncia a Lorena Ochoa como miembro honorario en el PGA Riviera Maya

• El anuncio se realizó en el PGA Riviera Maya, sede del Women’s Amateur Latin America (WALA), y destaca la trayectoria de Ochoa como jugadora y su importante contribución al golf a través de su fundación benéfica tras su retiro.

(22/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, Quintana Roo, México.- The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (The R&A) anunció que Lorena Ochoa ha aceptado la invitación para convertirse en Miembro Honorario. Este hecho histórico, develado en el marco del Women’s Amateur Latin America (WALA) celebrado en el PGA Riviera Maya, convierte a Ochoa en la primera mujer latinoamericana en recibir esta prestigiosa membresía.

Ochoa, quien forma parte del Salón de la Fama del Golf Mundial desde 2017, fue reconocida tanto por su brillante carrera como jugadora profesional, como por su continua contribución al golf desde su retiro.

Trayectoria y Logros Históricos

Considerada ampliamente como la mejor golfista mexicana de todos los tiempos y una de las más talentosas en el golf profesional femenino, Ochoa acumuló 27 títulos de la LPGA, incluyendo dos campeonatos importantes.

Su primer título importante lo consiguió en St Andrews en 2007, a la edad de 25 años, al triunfar en lo que hoy se conoce como el Abierto Femenino AIG. La victoria fue particularmente significativa al ser la primera vez que el Campeonato se celebraba en la cuna del golf. Ochoa lideró el torneo de principio a fin, ganando por cuatro golpes.

La exalumna de la Universidad de Arizona registró un notable récord de 21 victorias entre 2006 y 2008, periodo que incluyó su segundo título importante en The Chevron Championship en 2008. Además, la golfista nacida en Guadalajara ostentó el puesto número uno del mundo durante un récord del LPGA Tour de 158 semanas consecutivas, desde 2007 hasta 2010, siendo la primera golfista mexicana de cualquier género en alcanzar esta posición.

El Compromiso con el Deporte y la Comunidad

Lorena Ochoa, de 44 años, asistió al primer Women’s Amateur Latin America en México para apoyar el talento de la región. Tras el anuncio, la golfista expresó: «Es un privilegio ser nombrada Miembro Honorario de The R&A. St Andrews tiene un lugar especial en mi corazón después de mi victoria allí en 2007 y estoy orgullosa de unirme ahora a un grupo distinguido de miembros honorarios en un Club que tiene tanta historia y prestigio».

Ochoa anunció su retiro anticipado en 2010, a los 28 años, mientras aún mantenía el puesto número uno del mundo. La decisión se tomó para enfocarse en su familia y en la Fundación de Golf Lorena Ochoa (FLO), la cual imparte lecciones de vida basadas en la educación y los valores familiares. La Fundación ha ayudado a 29 escuelas en 12 estados de México y, en 2024, asistió a un total de 13,000 niños con becas para un mejor futuro.

Dennis Watson, el Capitán de The R&A, felicitó a Ochoa, asegurando que sus logros en el campo fueron una inspiración para muchos jugadores. Watson destacó los «grandes avances» de Ochoa fuera del campo, animando a más personas de diferentes orígenes a practicar golf.

El PGA Riviera Maya, sede del acontecimiento, fue reconocido por segundo año consecutivo como el mejor campo de golf de México en los World Golf Awards 2025. Lorena Ochoa se une a un selecto grupo de Miembros Honorarios que incluye a figuras como Tiger Woods, Annika Sörenstam, Sir Nick Faldo y Ernie Els.

