Nadadora olímpica Macarena Ceballos visita Panamá para impulsar la preparación suramericana

La destacada nadadora argentina Macarena Ceballos, atleta mundialista y olímpica, visitará Panamá del 27 al 30 de noviembre para participar en la IV Concentración Nacional y potenciar la preparación de los atletas panameños de cara a los IV Juegos Suramericanos 2026.
• La visita forma parte de un programa estratégico de la Federación Panameña de Natación (FPN) para fortalecer la formación de entrenadores y el nivel técnico de los nadadores juveniles con miras a futuras competencias internacionales.
(22/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Federación Panameña de Natación (FPN) anunció oficialmente la visita de la nadadora argentina Macarena Ceballos, atleta con experiencia mundialista y olímpica, quien estará en el país del 27 al 30 de noviembre de 2025. Su participación se da en el marco de la IV Concentración Nacional, un programa que busca fortalecer la preparación de los nadadores panameños con miras a los IV Juegos Suramericanos 2026, a celebrarse en Ciudad de Panamá.
La presencia de la deportista representa un impulso para el desarrollo deportivo que la FPN mantiene en constante crecimiento, enfocado en la formación técnica de atletas y entrenadores.
Intercambio de Experiencias y Técnicas
El presidente de la Federación Panameña de Natación, Franz Wever Otero, resaltó la importancia de la iniciativa. El directivo manifestó que contar con la presencia de la nadadora mundialista y olímpica contribuirá significativamente en un intercambio de ideas, experiencias y mejoras de técnicas, aspectos que serán de utilidad para los nadadores juveniles panameños.
Wever Otero también extendió su agradecimiento al Comité Olímpico de Panamá y al Director General de Pandeportes por el programa de Red de Entrenadores del Gobierno Nacional, destacando el provecho que la FPN ha sabido sacar de esta iniciativa y anticipando su continuidad en futuras administraciones.
Campeonato Nacional de Natación 2025
En paralelo, la FPN ha convocado al Campeonato Nacional de Natación 2025, invitando a todos los nadadores del país a participar en este evento clave del calendario acuático.
Sobre la competencia, el presidente Franz Wever Otero explicó que el Campeonato Nacional reunirá a cerca de los mejores 300 nadadores a nivel nacional, abarcando todas las categorías, desde los 7 años hasta los 30 años o más. El torneo otorgará medallas a los tres primeros lugares por evento y por categoría. Este año, la sede del evento será la Piscina Olímpica de David, una instalación que, según la FPN, cuenta con lo mínimo requerido para una competencia local.
El Campeonato Nacional servirá como plataforma para identificar nuevas promesas deportivas, fortaleciendo el semillero de atletas que representarán al país en futuros compromisos internacionales.
Sobre la Federación
La Federación Panameña de Natación continúa enfocada en el desarrollo integral de la disciplina en el país, impulsando constantemente programas de formación, capacitación y competencia que buscan elevar el nivel deportivo de Panamá y fomentar la participación de nuevas generaciones en la natación.
