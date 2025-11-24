María José Marín conquista el WALA 2025 tras un inolvidable desempate en PGA Riviera Maya

La colombiana María José Marín gana el Women’s Amateur Latin America 2025 en dramático playoff



• La golfista colombiana María José Marín se llevó el título del Women’s Amateur Latin America (WALA) 2025 tras imponerse a la barbadense Emily Odwin en un emocionante playoff de tres hoyos.

(24/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, México.- La colombiana María José “Majo” Marín se coronó campeona del Women’s Amateur Latin America (WALA) 2025 este domingo, al imponerse en un final electrizante en el desafiante campo PGA Riviera Maya, ubicado en Tulum Country Club. La victoria de María José Marín se definió en un inolvidable playoff de tres hoyos contra la barbadense Emily Odwin.

El WALA 2025, organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation, tuvo como sede a México por primera vez en su historia y culminó con un empate tras los 72 hoyos reglamentarios. Marín y Odwin jugaron dos veces el hoyo 18 sin lograr romper la igualdad, lo que obligó a dirigirse al hoyo 10 para la definición. Finalmente, la colombiana consiguió un sólido par, mientras que Odwin registró seis golpes, definiendo así un cierre de alto dramatismo que mantuvo la expectativa hasta el último putt.

El PGA Riviera Maya: Un campo que define campeones

Gonzalo Pan de Soraluce, Global Head of Golf Strategy, destacó la complejidad del campo. El PGA Riviera Maya demostró una vez más lo difícil que resulta cerrar un torneo en sus instalaciones, sobre todo bajo la presión de un evento internacional.

El campo es reconocido por su nivel competitivo, ya que históricamente todos los torneos nacionales e internacionales celebrados allí se han definido en playoffs, reafirmando su complejidad estratégica. Su diseño técnico, rodeado de selva, lagos y cenotes, lo posiciona como uno de los recorridos más exigentes de América Latina.

Mark Lawrie, Director de The R&A, elogió la calidad de la sede. El director señaló que fue una semana excepcional gracias al compromiso del equipo del PGA Riviera Maya, destacando que el campo se mantuvo impecable y el apoyo operativo fue ejemplar. La sede ofreció un escenario perfecto para el desenlace emocionante que se vivió.

El Women’s Amateur Latin America consolida un nuevo capítulo en su crecimiento dentro del golf femenino. Con este triunfo, María José Marín suma uno de los logros más importantes de su carrera amateur, posicionándose entre las grandes referentes del golf latinoamericano.