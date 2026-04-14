Media Maratón Hacienda San Isidro reúne a más de mil corredores en Pesé

La tradicional carrera en la provincia de Herrera movilizó a cerca de 10,000 personas, dinamizando la economía local y fortaleciendo programas de sostenibilidad ambiental.
Éxito en la 13.ª edición de la Media Maratón Hacienda San Isidro en Herrera
• Con distancias de 21K, 10K y 5K, el evento deportivo reafirmó su compromiso social al destinar fondos a Olimpiadas Especiales Panamá y promover la reforestación regional.
(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Pesé, Panamá.- La Media Maratón Hacienda San Isidro celebró su edición número 13 en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, consolidándose como un evento que entrelaza el deporte, la inclusión social y la sostenibilidad. La actividad contó con la participación de 1,005 corredores inscritos, quienes compitieron en las distancias de 21K, 10K y 5K, ofreciendo una experiencia adaptada tanto para atletas de alto rendimiento como para aficionados.
Luis José Varela, Ceo y Presidente de Varela Hermanos, destacó en tercera persona que la competición es una plataforma fundamental para impulsar la estrategia de sostenibilidad de la organización, promoviendo el bienestar comunitario y generando un impacto positivo en el entorno local de Azuero.
Resultados de la competición
La categoría principal de 21K Masculino fue liderada por Didier Rodríguez, seguido por Christian Vasconez y Luis Bellido en el segundo y tercer puesto, respectivamente. En la rama femenina de 21K, Alexandra Aldana obtuvo el primer lugar, mientras que Maria Fernanda Martinez y Anais Alvarado completaron el podio. El recorrido incluyó tramos emblemáticos por los cañaverales de la hacienda, la plaza central y la iglesia de Pesé, destacando los paisajes naturales del valle.
Impacto económico y social
El evento generó una importante movilización turística hacia la provincia de Herrera, con una afluencia estimada de entre 8,000 y 10,000 personas. Esta concurrencia benefició directamente a los sectores de hotelería, restaurantes y pequeños emprendedores de la región. Asimismo, la organización confirmó que parte de lo recaudado por las inscripciones será entregado a Olimpiadas Especiales Panamá, una iniciativa que hasta el año 2025 ha logrado aportar cerca de 100 mil dólares a sus programas.
Sostenibilidad y logística
Bajo la premisa ambiental «Un corredor, un árbol», la carrera garantiza la siembra de un árbol por cada participante que completó la ruta, sumándose a los más de 16,000 árboles plantados en ediciones anteriores. Para reducir la huella ecológica, se eliminó el uso de materiales como foam y se sustituyeron los envases de plástico por vasos de cartón en los puntos de hidratación.
La seguridad y atención de los corredores estuvo respaldada por puntos de asistencia cada 1.5 kilómetros, con el apoyo de 36 colaboradores del Running Team de Varela Hermanos y 42 voluntarios. La jornada cerró con actividades culturales, visitas a bodegas de añejamiento y una feria de productos locales que resaltó la tradición de la zona.
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