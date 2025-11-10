El medio maratón Bachoco convoca a su décima edición en Mérida y Puebla con propósito social

Medio maratón Bachoco 2025: corre con causa y apoya la alimentación de 1,800 personas del DIF

• Bajo el lema “Unidos por la Alimentación”, la iniciativa se llevará a cabo el 23 de noviembre en Mérida y el 7 de diciembre en Puebla, destinando los fondos a instituciones del DIF que brindan alimentos a alrededor de 1,800 personas.

(10/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) México, México.- Grupo Bachoco, líder en la industria de multiproteína mexicana, anunció una nueva edición del Medio Maratón Bachoco, bajo el lema “Unidos por la Alimentación”. Por décima ocasión consecutiva, la empresa productora de alimentos convoca a atletas de instituciones educativas, asociaciones, clubes y al público en general, a participar en esta iniciativa con propósito social.

Con el apoyo de gobiernos municipales y estatales de Mérida y Puebla, los aspirantes ya pueden inscribirse para las próximas fechas del evento.

Fechas y modalidades de carrera

El Medio Maratón Bachoco se llevará a cabo en dos ciudades clave, luego de una jornada inicial celebrada en Celaya, donde reunió a 3,500 participantes y casi 5,000 personas en total, incluyendo acompañantes.

• Ciudad: Mérida Fecha: 23 de noviembre Hora: 5:30 a. m.

• Ciudad: Puebla Fecha: 7 de diciembre Hora: 7:00 a. m.

Los participantes podrán acceder a diferentes categorías y distancias, incluyendo 3k, 5k, 10k y el medio maratón de 21k. Además, la organización contempla categorías inclusivas como Silla de Ruedas y «Perruners», así como una caminata recreativa para la categoría infantil (hasta 12 años). La entrega de kits se realizará un día previo a cada carrera, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. en las instalaciones designadas por el comité organizador.

Impacto social “Unidos por la Alimentación”

Los fondos recaudados por Grupo Bachoco serán destinados a la causa social “Unidos por la Alimentación”, una alianza estratégica con instituciones de gobierno o asociaciones civiles de cada región, incluyendo instituciones del DIF.

La iniciativa busca específicamente recaudar fondos para la rehabilitación y soporte de comedores comunitarios y escolares del DIF, los cuales brindan alimentación diaria a alrededor de 1,800 personas de escasos recursos.

El evento deportivo ha demostrado ser un motor de impacto social. En 2024, la participación superó las cifras previas con 5,989 corredores, logrando recaudar 2,096,150 pesos, superando los 893,500 pesos obtenidos en 2023. Grupo Bachoco espera igualar y superar estas cifras en noviembre y diciembre de 2025 para seguir fortaleciendo su programa social.

La compañía agradeció el apoyo de los gobiernos de Guanajuato, Puebla, Veracruz y Mérida, Yucatán, así como a los H. Ayuntamientos, Tránsito Municipal, los Institutos del Deporte, el Sistema DIF y los patrocinadores que contribuyen a la causa.