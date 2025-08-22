Mikela Castro Bolívar domina el inicio del Grand Tour ALAS en Nicaragua

Mikela Castro Bolívar arranca con fuerza en el Grand Tour ALAS en Nicaragua

Playa Popoyo fue escenario del arranque del torneo latinoamericano de surf con destacada participación tica.

(22/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Playa Popoyo, Nicaragua.- La joven surfista costarricense Mikela Castro Bolívar inició con una victoria contundente su participación en el Grand Tour 2025 de la Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS), al dominar el heat 1 de la primera ronda en la categoría Sub-14 con una puntuación de 7,84.

El torneo, que se celebra en Playa Popoyo, ubicada en el Departamento de Rivas, Municipio de Tola, reúne a los mejores talentos juveniles del surf latinoamericano. La actuación de Castro Bolívar marca un inicio prometedor para la delegación costarricense, destacando su potencia y técnica sobre las olas nicaragüenses.

La competencia continuará durante los próximos días con heats clasificatorios en diversas categorías, consolidando a Playa Popoyo como uno de los escenarios clave del surf regional.