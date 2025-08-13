Mundial Intercarcelario: leyendas del fútbol panameño se unen al Mingob

Leyendas del fútbol panameño impulsan Mundial Intercarcelario junto al Mingob

El torneo contará con equipos de cinco centros penitenciarios y tendrá su final en el estadio Rommel Fernández.

(13/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Figuras históricas del fútbol nacional como Julio César Dely Valdés, Gabriel “Gavilán” Gómez, Blas Pérez y Román Torres se han unido al Ministerio de Gobierno (Mingob) y a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) para respaldar el desarrollo del Mundial de Fútbol Intercarcelario, una iniciativa que busca promover la inclusión y el bienestar entre privados de libertad.

La competencia contará con la participación de equipos de los centros penitenciarios La Joya, La Joyita, El Renacer, La Nueva Joya y Tinajitas. Como parte de la preparación, representantes del Mingob y los exseleccionados nacionales inspeccionaron la cancha del Centro Penitenciario La Joya, sede oficial del torneo.

El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, anunció que la gran final se disputará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con transmisión televisiva y la presencia de las glorias del fútbol panameño. “Estaremos muy de cerca, apoyando junto a la ministra Dinoska Montalvo y todo el equipo del Ministerio de Gobierno. Esto viene bueno”, afirmó.

Fútbol como herramienta de transformación social

Gabriel “Gavilán” Gómez destacó que esta iniciativa beneficiará a numerosos privados de libertad, brindándoles alegría y motivación. “Cada uno de nosotros será padrino de un equipo. Queremos darles esperanza y acompañarlos en este proceso”, señaló.

Julio César Dely Valdés también valoró positivamente el proyecto: “Quienes están privados de libertad también forman parte de la sociedad. Es importante compartir con ellos y brindarles espacios constructivos como este”.

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá, representada por Juan Ramón Solís, y la fundación Juntos con Colón también se suman al esfuerzo conjunto, reafirmando el compromiso del deporte con la reinserción social y el fortalecimiento de valores.