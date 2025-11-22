Más de 300 familias beneficiadas por nueva cancha comunitaria en San Miguelito rehabilitada por Nestlé

Alcaldía y Nestlé fortalecen lazos en San Miguelito con inauguración de espacio deportivo



• Nestlé, en alianza con la Alcaldía de San Miguelito, rehabilitó la cancha Santa Librada, un espacio deportivo destinado a beneficiar a más de 300 niños, jóvenes y familias del distrito.

(22/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Nestlé, en alianza con la Alcaldía de San Miguelito, anunció la rehabilitación de la cancha Santa Librada, ubicada en el distrito, un espacio destinado a beneficiar a más de 300 niños, jóvenes y familias de la zona. Esta obra se enmarca en el compromiso de la compañía con el desarrollo integral de las comunidades y la promoción de estilos de vida activos.

La habilitación de la cancha se materializa como parte de los resultados tangibles de la Copa Nestlé ¡Qué Rico!, una iniciativa deportiva que promueve la integración familiar en torno al fútbol y la alimentación saludable.

Fortalecimiento de la Alianza para el Bienestar

Esta acción forma parte de un convenio de cooperación más amplio entre Nestlé y la Alcaldía de San Miguelito. El acuerdo está orientado a fortalecer la educación nutricional, impulsar estilos de vida activos y crear entornos seguros que fomenten el crecimiento físico, social y emocional de la niñez y juventud del distrito.

Rodrigo Romero, Gerente General de Nestlé Panamá, expresó su satisfacción por el impacto del torneo deportivo y el convenio. “Estamos muy contentos con el impacto de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! y con este convenio, que nos permite, junto a la Alcaldía de San Miguelito, identificar nuevas oportunidades alineadas con los principios y programas de Nestlé en beneficio de la comunidad”, comentó Romero.

El Gerente de Nestlé Panamá agregó que la alianza también facilita la coordinación logística y la participación de las familias del distrito en las iniciativas que la empresa desarrolla.

Impacto en la Salud y el Desarrollo Integral

La actividad física en espacios seguros como las canchas comunitarias es crucial para el desarrollo de niños y jóvenes, ya que impulsa su crecimiento físico y emocional, mejorando su coordinación, fuerza, concentración y bienestar general.

Como compañía líder en Nutrición, Salud y Bienestar, Nestlé está comprometida en incorporar programas que aborden la salud mental y el bienestar integral de la niñez y la juventud. Romero señaló que la compañía busca proporcionar herramientas y recursos que fomenten un entorno saludable y resiliente. La falta de espacios adecuados para el movimiento limita este desarrollo, pudiendo aumentar el sedentarismo, el estrés y la ansiedad, a la vez que reduce las oportunidades de integración social y la adquisición de hábitos saludables.

