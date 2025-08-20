Olimpiadas Especiales Panamá celebra la 32ª edición de su Torneo de Golf en favor de la inclusión

Inclusión y deporte se unen en el Torneo de Golf de Olimpiadas Especiales Panamá

Los fondos del Torneo de Golf permitirán preparar a los atletas rumbo a los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales en 2027.

(20/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Bajo el lema “Unidos por el golf, impulsados por la inclusión”, Olimpiadas Especiales Panamá realizará este jueves 21 de agosto la versión número 32 de su tradicional Torneo de Golf, en las instalaciones de Santa María Golf & Country Club.

El evento, que se ha consolidado como una de las principales actividades de recaudación de fondos en el país, tiene como propósito apoyar a cientos de atletas con discapacidad intelectual y del desarrollo que entrenan y compiten en disciplinas de tipo olímpico. La edición 2025 cuenta con el patrocinio de Sony y EFG, además del respaldo de aliados corporativos, auspiciadores, colaboradores y golfistas participantes.

La competencia se desarrollará bajo la modalidad Medal Play, con cuatro categorías: damas, súper seniors (+70 años), caballeros (55-70 años) y caballeros (-55 años).

María Eugenia De La Guardia, presidenta de Olimpiadas Especiales Panamá, expresó su agradecimiento a los donantes y participantes: “Durante 32 años, este torneo ha sido un éxito rotundo, y estamos seguros de que este año no será la excepción”.

Los fondos recaudados permitirán financiar entrenamientos, competencias locales y Juegos Nacionales, esenciales para la preparación de los atletas rumbo a los clasificatorios de 2027. El objetivo final es representar a Panamá en los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, que se celebrarán en Santiago de Chile a finales de ese mismo año.

Con esta iniciativa, Olimpiadas Especiales Panamá reafirma su compromiso con el desarrollo integral de sus atletas, promoviendo la inclusión a través del deporte y generando oportunidades reales para que cada uno alcance su máximo potencial.