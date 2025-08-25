Olimpiadas Especiales Panamá celebró su 32º Torneo de Golf con enfoque en inclusión

Olimpiadas Especiales Panamá impulsa la inclusión con su exitoso Torneo de Golf en Santa María

El Torneo de Golf 2025 reunió a 100 golfistas en Santa María, con destacados ganadores en todas las categorías y respaldo de patrocinadores clave.

La edición 32 del Torneo de Golf de Olimpiadas Especiales Panamá fortalece el camino hacia los Juegos Mundiales de Verano 2027 en Santiago de Chile.

(25/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con la participación de 100 golfistas y bajo el lema “Unidos por el golf, impulsados por la inclusión”, Olimpiadas Especiales Panamá celebró con éxito la edición número 32 del tradicional Torneo de Golf, realizado en el Santa María Golf & Country Club.

El evento, concebido como una plataforma de recaudación de fondos, contó con el respaldo de Sony y EFG, además del apoyo de aliados corporativos, auspiciadores, colaboradores y atletas comprometidos con la causa de la inclusión.

En la categoría caballeros gross, Carlos Clemente se alzó con el primer lugar, seguido por Luis Carlos Motta y Ricky Salteiro. En caballeros neto, Víctor Cardoze lideró la tabla, superando a Juan Carlos Pinto e Issac Abadía.

En damas gross, Verónica Mulino obtuvo el primer puesto, mientras que Jenny Avilés y Lourdes Medrano ocuparon el segundo y tercer lugar. En damas neto, Aminta Vallarino se llevó los honores, seguida por Dora de Fernández y Sandra Restrepo.

También se reconoció el desempeño en las categorías seniors y super seniors. Raúl Alemán y Terry McCoy fueron los ganadores en gross y neto de super seniors, respectivamente. En seniors, Raúl Sandoval se impuso en gross y Felipe Motta en neto.

María Eugenia De La Guardia, presidenta de Olimpiadas Especiales Panamá, agradeció a los donantes y participantes: “Durante 32 años, este torneo ha sido un éxito rotundo, y este año no fue la excepción”.

Los fondos recaudados permitirán financiar entrenamientos, competencias locales y Juegos Nacionales, esenciales en la preparación de los atletas rumbo a los clasificatorios de 2027 y a los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, que se celebrarán en Santiago de Chile.

Olimpiadas Especiales Panamá reafirma su compromiso con el desarrollo integral de personas con discapacidad intelectual, promoviendo la inclusión a través del deporte y generando oportunidades reales para que cada atleta alcance su máximo potencial.