El deporte como herramienta social: Pabellón 6 gana la liga interna de fútbol en La Joya

Centro Penitenciario La Joya culmina con éxito su liga interna de fútbol por la resocialización

• El Pabellón 6 del Centro Penitenciario La Joya se coronó campeón de la liga interna de fútbol por la resocialización, un torneo que congregó a 430 privados de libertad en 28 equipos.

(10/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los privados de libertad del pabellón 6 del Centro Penitenciario La Joya se alzaron con el título de campeones en la liga interna de fútbol por la resocialización. El equipo se impuso con un marcador de 2 goles a 0 frente al conjunto del pabellón 2 en una final que se caracterizó por el entusiasmo y el compañerismo entre los participantes.

La directora del penal, Lidia Castañeda, ofreció un balance del torneo, detallando que la competencia contó con una masiva participación: aproximadamente 430 personas privadas de libertad integraron un total de 28 equipos. El desarrollo de la liga contó con el apoyo de ocho árbitros pertenecientes a distintas secciones del centro penitenciario.

El Deporte como Eje de la Resocialización

Castañeda hizo hincapié en el valor fundamental de este tipo de iniciativas deportivas. La directora destacó que el fútbol no es solo una actividad recreativa, sino una herramienta efectiva que promueve activamente la convivencia pacífica, la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal.

Estos valores son considerados cruciales por la administración penitenciaria, ya que fortalecen el proceso de resocialización de los internos y contribuyen directamente a lograr una reinserción social y productiva para todos los participantes de la liga interna de fútbol.

La realización exitosa de este torneo reafirma el compromiso del Centro Penitenciario La Joya con el desarrollo de programas que utilizan el deporte para generar cambios positivos y duraderos en la población privada de libertad.