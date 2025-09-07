Surf panameño arranca con éxito en los Juegos Mundiales de El Salvador

Atletas de Panamá avanzan en los Juegos Mundiales de Surf

El equipo panameño de surf tuvo un sólido inicio en el Campeonato Mundial, con varios de sus atletas clasificando directamente a la segunda fase de la competición.

Tres surfistas panameños lograron pasar a la siguiente ronda del Mundial de Surf en El Salvador, mientras que otras dos competidoras se preparan para la fase de repechaje.

(07/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) La Libertad, El Salvador.- El equipo panameño de surf tuvo un inicio prometedor en los Juegos Mundiales de Surf (WSG, por sus siglas en inglés) que se celebran en El Salvador, con tres de sus atletas avanzando directamente a la siguiente ronda. Jean Carlos González, Teo Gale Grani y Enilda Alonso lograron sortear sus respectivos heats en el evento, que congrega a cerca de 300 deportistas de 16 países en las costas de Surf City. Por su parte, las surfistas Isabella Goodwin y Evelyn Chávez continuarán su participación en la ronda de repechaje.

Según la información proporcionada por la Asociación Internacional de Surf (ISA), el surfista Jean Carlos González consiguió un destacado segundo lugar en el heat 1 con una puntuación de 7,4, solo superado por el español Luis Díaz. El atleta expresó su satisfacción con el resultado, señalando que representa un buen comienzo para la delegación y es un reflejo del crecimiento del surf en Panamá. “Este es un arranque positivo que nos llena de gran motivación para ir superando etapas”, afirmó González.

La exitosa jornada para Panamá continuó con Teo Gale Grani, quien también finalizó en la segunda posición de su heat con 9,67 puntos. Gale Grani destacó la preparación del equipo antes del mundial y el optimismo con el que llegaron a la competencia. “Vinimos a este Mundial muy enfocados en realizar las mejores maniobras en el agua, pienso que eso nos ayudó mucho para estos primeros pasos sólidos que esperamos se repitan”, comentó. En la categoría femenina, Enilda Alonso obtuvo el segundo lugar en su respectivo heat con 4,47 puntos, por detrás de la peruana Sol Aguirre. Alonso resaltó la fortaleza del equipo y el buen desempeño en esta primera jornada.

Lea: Surfistas panameños se preparan para el Circuito Nacional

El entrenador de la selección, Diego Naranjo, atribuyó estos resultados iniciales a un plan de trabajo bien estructurado que se ha implementado en los últimos meses. Naranjo manifestó su esperanza de que el equipo logre una posición destacada en el torneo, que cuenta con la participación de medallistas olímpicos de París 2024. Los atletas panameños que participan en los Juegos Mundiales, organizados por la ISA, fueron seleccionados por la Asociación Panameña de Surf (APS) y son: Jean Carlos González, Teo Gale Grani, Kai Gale Grani, Enilda Alonso, Isabella Goodwin y Evelyn Chávez.