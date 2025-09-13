Equipo panameño de surf asciende en el ranking mundial tras su participación en El Salvador

Panamá sube seis lugares en el Mundial de Surf 2025 en El Salvador

• El equipo de surf de Panamá mejoró su desempeño al subir seis posiciones en el Mundial de Surf 2025, finalizando en el puesto 23 entre 61 naciones participantes.

(13/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Departamento de La Libertad, El Salvador.- La Selección Nacional de Panamá de surf ha logrado un avance notable en su desempeño internacional al subir seis lugares en el Mundial de Surf 2025, celebrado en las playas La Bocana y El Sunzal, en El Salvador. El equipo finalizó su participación en la casilla 23 del ranking general.

Según la información oficial de los Juegos Mundiales de Surf (WSG, por sus siglas en inglés), actualizada al 13 de septiembre, el equipo panameño acumuló 1,167 puntos. Este resultado representa una mejora sustancial en comparación con la edición de 2024, que se llevó a cabo en Puerto Rico, donde el equipo había finalizado en la casilla 29.

Desempeño y avance del equipo

La delegación panameña de surf compitió contra 61 naciones, logrando destacar y ascender en la clasificación global. Este avance no solo refleja el talento de los atletas, sino también el crecimiento constante del deporte del surf en Panamá a nivel competitivo.

La participación en eventos de esta magnitud es crucial para que el equipo nacional continúe ganando experiencia, mida su nivel frente a potencias mundiales y ponga en alto el nombre del país en la disciplina. El resultado en El Salvador sienta un precedente positivo para futuras competencias internacionales.