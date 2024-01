Personalización y Salud Integral: Tendencias fitness para el 2024

Tendencias fitness: La personalización impulsada por inteligencia artificial, el Pilates, la experiencia de correr y la participación en la comunidad, son solo algunas de las tendencias que marcarán el camino hacia una salud integral en el 2024 (23/Ene/2024 – web) Panamá.- En el primer mes del año, es habitual que las personas establezcan metas para mejorar su salud y se embarquen en una jornada hacia un estilo de vida más activo y saludable. La motivación para lograr buenos resultados y experimentar nuevas tendencias en dispositivos, aplicaciones o estilos de ejercicio impulsa esta búsqueda de bienestar. Además del objetivo estético, se reconoce cada vez más la importancia del ejercicio físico en las actividades diarias, como algo esencial para el bienestar general.

La vicepresidenta global de Desempeño Deportivo y Educación Física de Herbalife, Samantha Clayton, destaca que el concepto de bienestar holístico, vinculando la salud física al bienestar mental, una nutrición adecuada y un descanso de calidad, ha llegado para quedarse. Este año, mantenerse activo será más fácil gracias a la evolución de la tecnología, la innovación y los conceptos de ciencia deportiva.

A continuación, la experta de Herbalife presenta algunas predicciones sobre lo que estará en auge en 2024:

Dispositivos de monitorización de actividad física

Las nuevas tecnologías son cada vez más sofisticadas y no solo analizan cuánto te mueves, sino también cuánto descansas, la eficiencia de tu ejercicio, las variaciones de tu frecuencia cardíaca y mucho más. Estos datos se presentan a los usuarios de manera intuitiva y fácil de entender. Hay varios dispositivos de monitorización en el mercado, incluyendo relojes, anillos y aplicaciones; todos proporcionan datos para ayudar a los usuarios a comprender sus hábitos de vida. «Aunque no existe un algoritmo perfecto y 100% preciso, los estudios sugieren que las personas que usan estos dispositivos tienden a ser más responsables y a hacer más ejercicio que aquellas que no los utilizan», comenta Clayton. La buena noticia es que el mercado de dispositivos de monitorización de salud y fitness es cada vez más competitivo, con opciones de costos para todos los presupuestos y niveles de ejercicio, desde principiantes hasta atletas profesionales.

Pilates

Aunque no es una modalidad nueva, el Pilates sigue ganando fuerza como elección para muchos. «Debido a su eficacia, es una tendencia que siempre ha estado y seguirá destacando en el mundo del fitness», dice Clayton. La popularidad del Pilates se atribuye a la confianza corporal, al tono muscular y a la estabilidad muscular general experimentados por los practicantes, sin movimientos de alto impacto que a menudo requieren otros estilos de ejercicio. En los últimos años, también hemos visto combinaciones de ejercicios con Pilates, como clases que mezclan movimientos de boxeo (Piloxing), con pesas, además de clases combinadas que utilizan tanto ejercicios en el tapete (versión individual) como en los equipos. También puedes practicar y disfrutar de los beneficios del Pilates en tu propia casa con clases bajo demanda o con otras personas en un estudio.

Experiencia de correr

¡La carrera realmente llegó para quedarse! Después de todo, el ejercicio promueve una manera fantástica de obtener acondicionamiento cardiovascular, resistencia muscular y fuerza. También se sugiere en estudios que los beneficios de correr para la salud mental son vastos, especialmente en relación con la mejora del estado de ánimo. Otro punto positivo es que la práctica tiene una barrera de entrada baja, ya que todo lo que necesitas es un buen par de zapatillas y la voluntad de levantarte y correr. «La excelente noticia para aquellos que prefieren caminar es que sus beneficios son tan impresionantes como los de correr», añade la entrenadora.

Participación en la comunidad

Los ejercicios en grupo también siguen siendo populares en la pospandemia, como las clases de spinning, danza y circuitos. Lo bueno de esto es que el apoyo de un grupo (o de la comunidad) ayuda a mantener a las personas motivadas para seguir un plan de ejercicios. Este año, el estilo de clase que debería prevalecer incluye el HIIT (entrenamiento intercalado de alta intensidad), entrenamiento del núcleo, aeróbicos con step y entrenamiento con bandas elásticas.

Personalización impulsada por inteligencia artificial

La experiencia de fitness personalizada será una mega tendencia en los próximos años. En combinación con dispositivos de seguimiento, la inteligencia artificial (IA) promete revolucionar la planificación de los entrenamientos para satisfacer a cada individuo en su viaje de salud, además de guiarlo hacia sus propios objetivos. Los algoritmos de IA en aplicaciones continúan evolucionando y serán capaces de guiar a los usuarios en diversas rutinas para ponerse en forma.

Enfoques holísticos y dirigidos

Las personas son más conscientes que nunca de la necesidad de una estrategia integral de salud, donde el ejercicio es solo un pilar. Por lo tanto, se está volviendo común adoptar una visión holística que abarque una alimentación equilibrada, elecciones de vida saludables, reducción del estrés y mejora del sueño. «La idea de que una dieta inadecuada no puede ser compensada solo con ejercicio está ganando adeptos», destaca Clayton. Al mismo tiempo, se observa un aumento en la búsqueda de programas específicos que atienden necesidades particulares, como la prevención de la diabetes, el cuidado posparto, el antienvejecimiento o ejercicios centrados en la rehabilitación.

Las personas buscan soluciones precisas y eficientes, y la industria responde con innovaciones. «Es un año para priorizar la salud, abrazar el bienestar y vivir plenamente», concluye.