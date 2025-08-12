Playas panameñas atraen a surfistas y dinamizan el turismo deportivo

Con playas reconocidas y eventos internacionales, Panamá se proyecta como destino de turismo estratégico para surfistas

(12/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Panamá se consolida como uno de los destinos más atractivos para el turismo de surf, un segmento que, según la firma española Statista, alcanzará un valor global de USD 17.100 millones en 2032, con un crecimiento anual estimado del 6 % entre 2025 y 2032.

Este aumento representa una expansión significativa respecto a los USD 9.500 millones registrados en 2022, lo que evidencia el potencial económico de esta actividad deportiva y turística.

Playas panameñas como Venao, Santa Catalina, Bocas del Toro, Morillo y Chame ofrecen condiciones ideales para la práctica del surf, atrayendo cada vez más visitantes internacionales. En el último mes, el país fue sede de dos competencias del Grand Tour de la Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS), realizadas en Bocas del Toro y Playa Venao, que convocaron a cerca de 300 surfistas, acompañados de entrenadores, familiares y aficionados.

La geografía panameña, su conectividad aérea, la diversidad de olas y la infraestructura turística complementaria posicionan al país como un destino estratégico para capitalizar el auge del turismo de surf en América Latina.