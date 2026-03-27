Proyecto de fútbol transformador impulsa la inclusión juvenil en San Miguelito

San Miguelito apuesta al liderazgo y empoderamiento a través del fútbol

• Mediante la Escuela de Fútbol Transformador, niños y jóvenes de San Miguelito accederán a entrenamientos, salud integral y programas de liderazgo comunitario.

(27/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) San Miguelito, Panamá.- El distrito de San Miguelito contará con nuevos espacios seguros para el desarrollo integral de la infancia y la juventud, gracias a la implementación de un proyecto que utiliza el deporte como motor de cohesión social. La iniciativa es impulsada por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- y la Fundación Fútbol con Corazón (FCC), en una alianza estratégica con la Alcaldía de San Miguelito y el respaldo de organizaciones como adidas, Fundación Morgan y APLAFA.

Alianza por el desarrollo comunitario

La formalización de este proyecto tuvo lugar el pasado miércoles 25 de marzo, en un acto liderado por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández; Lucía Meza, representante de CAF en Panamá; y Samuel Azout, presidente y fundador de FCC. Los directivos resaltaron que el objetivo central es la implementación de la Escuela de Fútbol Transformador (EFT), un modelo diseñado para fortalecer habilidades para la vida, el liderazgo juvenil y la participación ciudadana.

Como parte fundamental de la infraestructura del proyecto, se llevará a cabo la reconstrucción de la cancha multiusos de la comunidad con el apoyo de la marca adidas. Esta obra busca garantizar un entorno inclusivo y seguro para la práctica deportiva y la convivencia vecinal en el corregimiento de Omar Torrijos.

Un enfoque integral más allá del deporte

El programa en San Miguelito se distingue por abordar diversas dimensiones del bienestar social a través de los siguientes ejes de acción:

• Deporte para el desarrollo: Entrenamientos de fútbol con enfoque socioemocional.

• Formación ciudadana: Talleres sobre derechos humanos y construcción de proyectos de vida.

• Empoderamiento femenino: Apoyo legal, psicológico y capacitación para la generación de ingresos.

• Salud integral: Educación sexual, prevención de la violencia y acceso a servicios de salud especializados.

Impacto y actividades previstas

El proyecto no solo beneficia a niños y jóvenes, sino que extiende su impacto a mujeres, líderes comunitarios y familias, con el fin de fortalecer el tejido social del distrito. El cronograma de actividades incluye la realización de más de 200 entrenamientos deportivos, encuentros comunitarios y un torneo de fútbol enfocado en la convivencia pacífica.

A través de estos procesos formativos, los impulsores de la iniciativa buscan promover valores y entornos que ofrezcan mayores oportunidades de desarrollo para los habitantes de San Miguelito, consolidando espacios donde la sana convivencia sea la prioridad.

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