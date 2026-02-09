Seattle Seahawks campeones del Super Bowl 2026 tras vencer a los Patriots

Victoria histórica de Seattle Seahawks ante los Patriots en el Super Bowl 2026

• La edición LX del Super Bowl consagró a los Seahawks en una noche marcada por el espectáculo de Bad Bunny y el dominio absoluto de la franquicia de Seattle sobre los Patriots.

(09/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Santa Clara, Estados Unidos.- En una exhibición de superioridad táctica y física, los Seattle Seahawks campeones Super Bowl 2026 celebran hoy su segundo título de la NFL tras imponerse con un marcador definitivo de 29-13 ante los New England Patriots. El encuentro, disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, cumplió con las expectativas de un reencuentro histórico, donde la franquicia de Seattle logró neutralizar por completo el esquema de juego de sus rivales de la Conferencia Americana.

Desde el inicio del partido, los Seahawks, vistiendo su uniforme azul marino, impusieron condiciones a través de una unidad defensiva que limitó a los Patriots a solo 13 puntos. La estrategia de Seattle permitió mantener el control del reloj y capitalizar cada oportunidad en la zona roja, cerrando el marcador con una ventaja de 16 puntos que sentenció la final antes de entrar a los últimos minutos del cuarto periodo.

Espectáculo de clase mundial: Bad Bunny y el impacto cultural

El evento no solo destacó por lo deportivo, sino por una producción artística que rompió récords de audiencia. El artista puertorriqueño Bad Bunny protagonizó el espectáculo de medio tiempo, consolidando su impacto global al integrar ritmos urbanos en el escenario más importante de los Estados Unidos. La jornada musical inició con la energía de Green Day en la ceremonia de apertura y una sentida interpretación del himno nacional a cargo de Charlie Puth, quien destacó por su ejecución al piano.

La demanda de entradas para esta edición LX superó la capacidad instalada del estadio, reflejando el alto interés por el duelo entre estas dos franquicias emblemáticas. Según reportes de la NFL y medios como CBSSports.com, este Super Bowl se posiciona como uno de los de mayor impacto comercial y publicitario de la década, impulsado por la combinación de una rivalidad histórica y una cartelera musical de primer nivel.

Un legado de redención para Seattle

Con este triunfo de 29-13, los Seahawks cierran un ciclo de redención tras más de una década de espera desde su último enfrentamiento contra New England en una final. El cuerpo técnico y los jugadores de Seattle resaltaron la importancia de la disciplina defensiva, que fue el pilar fundamental para contener a la ofensiva de los Patriots, quienes jugaron con su tradicional uniforme blanco pero no lograron descifrar la presión constante impuesta por el equipo de la Conferencia Nacional.

La NFL confirmó que los protocolos de seguridad y la logística del evento se desarrollaron con éxito, permitiendo que la afición disfrutara de una «fiesta ciudadana» global. Los Seattle Seahawks regresan a casa con el trofeo Vince Lombardi, marcando el inicio de una nueva era de dominio en la liga.

