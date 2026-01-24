SERTV y Razzpao Latam firman acuerdo para la transmisión del IRONMAN 70.3 Panamá

A través de un acuerdo de intercambio de publicidad, el Sistema Estatal de Radio y Televisión garantizará la difusión multiplataforma de esta competencia internacional.
SERTV fortalece alianza estratégica para promover el deporte y el turismo en Panamá
• El IRONMAN 70.3 Panamá 2026 contará con el respaldo de SERTV para llevar la cobertura de las pruebas de natación, ciclismo y carrera a todo el territorio nacional.
(24/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) y Razzpao Latam, S.A. formalizaron un Acuerdo de Intercambio de Publicidad con el fin de respaldar la cobertura, transmisión y promoción del IRONMAN 70.3 Panamá Latin America Triclub Championship 2026. Esta colaboración se llevará a cabo a través de las pantallas de Sertv, Sertv Deportes, sus emisoras de radio y plataformas digitales, consolidando una alianza estratégica diseñada para impulsar el deporte y proyectar la imagen internacional de Panamá.
Cronograma y escenarios del evento
La competencia se desarrollará del 20 al 22 de marzo de 2026. Las actividades iniciarán con la Expo los días 20 y 21 de marzo en el Hotel Marriott Albrook, para concluir con la prueba principal el 22 de marzo en la Calzada de Amador, uno de los puntos más emblemáticos de la capital panameña. La firma de este convenio contó con la presencia de Rina Aguirre, directora del IRONMAN 70.3 Panamá, y Sara Moreno, subdirectora general de Televisión de SERTV, quienes resaltaron el valor de la alianza para ampliar el impacto del evento.
Impacto en el deporte y el turismo nacional
El IRONMAN 70.3 Panamá consiste en una exigente prueba de alto rendimiento que contempla 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de carrera pedestre. El evento congrega anualmente a cientos de atletas locales y extranjeros, reafirmando la posición del país como un destino referente en la organización de certámenes de clase mundial. Con este acuerdo, SERTV mantiene su compromiso de fomentar estilos de vida saludables y dar visibilidad a las disciplinas deportivas que fortalecen el turismo y la economía nacional.
