Sertv Deportes transmitirá el partido entre Brasil y Panamá este domingo

Un equipo de analistas y expertos liderará la transmisión y los programas especiales dedicados a la participación panameña en el torneo mundial de este año.
Sertv Deportes presenta una programación especial ante la cita mundialista de Panamá
• El canal televisivo ofrecerá una cobertura completa que incluye entrevistas exclusivas y reportajes especiales en directo desde territorio sudamericano.
(30/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El canal Sertv Deportes invita a toda la ciudadanía este domingo 31 de mayo, a partir de las 3:00 p. m., a sintonizar la gran cobertura futbolística organizada para el partido amistoso entre las selecciones de Brasil y Panamá. Durante la transmisión, los televidentes podrán disfrutar de diversas entrevistas exclusivas y de reportajes especiales elaborados directamente desde el país sudamericano.
Programación especial de la cita mundialista
Continuando con la festividad deportiva, el equipo de Sertv Deportes ha preparado un programa especial que se emitirá a las 7:00 p. m. con el objetivo de celebrar la cita futbolística mundial de este año 2026.
Este espacio televisivo busca mantener informada a la fanaticada sobre los pormenores y la preparación de la escuadra nacional ante el importante compromiso internacional.
Análisis de los expertos deportivos
Los especialistas Raúl Ochoa, Emmanuel Espino, Gabriel Espino, Alberto “Fufo” Quirós y Ricardo Cogley serán los encargados de llevar a las pantallas de televisión el mejor análisis, la cobertura completa y los comentarios especializados de todo lo que se espera en el torneo mundial con la participación del equipo panameño.
De esta manera, se reitera la invitación a sintonizar la programación este domingo 31 de mayo a través de Sertv Deportes, catalogada como la casa del deporte panameño.
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