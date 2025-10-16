Sertv Deportes transmitirá el XXVII Campeonato Interprovincial de Amazonas, directo desde Chiriquí

Sertv Deportes transmitirá el XXVII Campeonato Interprovincial de Amazonas, directo desde Chiriquí
Sertv Deportes transmitirá el XXVII Campeonato Interprovincial de Amazonas, directo desde ChiriquíSertv Deportes

Sertv Deportes anunció la transmisión especial del XXVII Campeonato Interprovincial de Amazonas, un evento de carreras de barriles que se llevó a cabo en Gualaca, Chiriquí, y que contó con la participación de diez equipos femeninos.

Velocidad y destreza: El XXVII Campeonato Interprovincial de Amazonas se verá este jueves por Sertv

• La producción de Sertv permite apreciar las habilidades y la profunda conexión entre la amazona y su caballo en esta competencia de velocidad y precisión.

(16/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La televisora estatal Sertv anunció la transmisión del XXVII Campeonato Interprovincial de Amazonas a través de su señal Sertv Deportes, programada para este jueves 16 de octubre.

El evento ecuestre, que tuvo como sede la pista Los Fundadores en Gualaca, Chiriquí, será llevado a la audiencia para destacar el talento femenino en el deporte.

El Campeonato Interprovincial de Amazonas se caracteriza por la participación de mujeres jinetes que demuestran sus habilidades y destrezas en las carreras de barriles. En esta edición, compitieron un total de diez equipos, en una disciplina donde se combinan la velocidad, la precisión y una conexión profunda entre la amazona y su caballo.

La producción de Sertv Deportes se podrá sintonizar a partir de las 8:00 p.m., ofreciendo a la audiencia panameña la oportunidad de disfrutar de esta competencia deportiva de alto nivel.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb