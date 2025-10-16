Sertv Deportes transmitirá el XXVII Campeonato Interprovincial de Amazonas, directo desde Chiriquí

Velocidad y destreza: El XXVII Campeonato Interprovincial de Amazonas se verá este jueves por Sertv

• La producción de Sertv permite apreciar las habilidades y la profunda conexión entre la amazona y su caballo en esta competencia de velocidad y precisión.

(16/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La televisora estatal Sertv anunció la transmisión del XXVII Campeonato Interprovincial de Amazonas a través de su señal Sertv Deportes, programada para este jueves 16 de octubre.

El evento ecuestre, que tuvo como sede la pista Los Fundadores en Gualaca, Chiriquí, será llevado a la audiencia para destacar el talento femenino en el deporte.

El Campeonato Interprovincial de Amazonas se caracteriza por la participación de mujeres jinetes que demuestran sus habilidades y destrezas en las carreras de barriles. En esta edición, compitieron un total de diez equipos, en una disciplina donde se combinan la velocidad, la precisión y una conexión profunda entre la amazona y su caballo.

La producción de Sertv Deportes se podrá sintonizar a partir de las 8:00 p.m., ofreciendo a la audiencia panameña la oportunidad de disfrutar de esta competencia deportiva de alto nivel.