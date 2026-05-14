Tecnología y estabilidad definen la línea de calzado Skechers golf para deportistas

Tecnología y estabilidad definen la línea de calzado Skechers golf para deportistas
Tecnología y estabilidad definen la línea de calzado Skechers golf para deportistasSkechers

Diseñada para ofrecer soporte y comodidad, la nueva línea de Skechers incluye modelos con sistemas avanzados de ajuste y protección impermeable para golfistas.

Skechers golf presenta innovaciones en calzado impermeable y ergonómico

• La marca expande su propuesta de rendimiento con una colección que integra tecnologías de amortiguación ligera, estabilidad y tracción superior en el campo.

(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La marca Skechers continúa expandiendo su propuesta de rendimiento y confort mediante el lanzamiento de una colección de Skechers golf diseñada para brindar estabilidad, tracción y comodidad durante cada juego. Esta línea ha sido desarrollada para jugadores que buscan un desempeño óptimo tanto dentro como fuera del campo, incorporando tecnologías innovadoras que proporcionan soporte, amortiguación y un ajuste cómodo en cada movimiento.

La nueva selección de estilos combina un diseño moderno con tecnologías exclusivas de la marca, entre las que destacan estructuras waterproof, plantillas de alto confort y suelas diseñadas para mejorar el agarre en distintas superficies. Asimismo, diversos modelos integran innovaciones como Hands Free Slip-ins® y Arch Fit®, orientadas a aportar practicidad y soporte ergonómico durante toda la jornada deportiva.

Innovación y rendimiento para caballeros

Dentro de la propuesta para hombres sobresale el modelo Skechers Hands Free Slip-ins® Golf™ Waterproof: Pure SI™. Este calzado está diseñado para quienes priorizan la comodidad y el rendimiento en cada hoyo, integrando la tecnología Heel Pillow® para un ajuste seguro. El diseño cuenta con la plantilla Arch Fit® para soporte adicional y amortiguación ligera ECO FLIGHT™.

Para maximizar la respuesta en el terreno, este modelo incluye una plantilla HYPER BURST PRO™ y una suela spikeless de alta tracción. La incorporación de la tecnología S-Wing refuerza la estabilidad del jugador durante la ejecución de cada swing.

Estilo y soporte técnico para damas

En la categoría femenina, destaca el modelo Skechers Waterproof: GO GOLF® Jasmine 2, que ofrece un equilibrio entre estilo y desempeño técnico. Este calzado waterproof con ajuste de cordones está equipado con una plantilla Move Foam™ que asegura suavidad en cada paso, complementada con la amortiguación ECO FLIGHT™, elaborada con materiales orientados a la sostenibilidad ambiental.

La estabilidad en el recorrido está garantizada por su suela GRIPFLEX™ spikeless, la cual cuenta con Softspikes® reemplazables. Estos componentes permiten mantener el agarre necesario y la confianza en diversas condiciones del campo. La colección completa se encuentra disponible en tiendas seleccionadas de la marca.

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