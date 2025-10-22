Panamá domina los Juegos Deportivos Centroamericanos con cinco medallas de oro

Histórica actuación: Panamá lidera el medallero de la disciplina en Guatemala 2025

• El equipo de surf Panamá cosechó cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, liderando el medallero de la disciplina en la justa regional.

(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad Guatemala, Guatemala.- La Selección Nacional de Surf de Panamá ejerció un dominio casi absoluto en las finales de esa disciplina durante los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 que se realizan en Guatemala. El equipo de Panamá conquistó cinco medallas de oro, dos de plata y la misma cantidad de bronce, para un impresionante total de nueve preseas.

Dominio absoluto en el medallero

El resultado posiciona a Panamá en la cima del medallero de la disciplina, demostrando una superioridad notable sobre los demás equipos participantes de la región. La delegación panameña impartió una verdadera cátedra en las olas del Istmo durante la competencia.

La cantidad de medallas de oro obtenidas, que suman cinco, refleja el alto nivel técnico y la preparación de los atletas panameños en el evento regional. Con dos platas y dos bronces adicionales, el equipo cierra una actuación histórica y sumamente exitosa.