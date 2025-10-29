«Así subimos a la cima»: El Surf panameño se consolida como nuevo protagonista regional con cinco medallas de oro

Panamá dominó el medallero en la disciplina de Surf durante los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 en Guatemala, consolidándose como la mejor Selección Nacional de la región.
Delegación de Surf panameño ratifica su supremacía en Juegos Deportivos Centroamericanos
• La delegación panameña de Surf cosechó un total de nueve medallas (cinco de oro, dos de plata y dos de bronce), un resultado que la catapulta como el nuevo protagonista del Istmo.
(29/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Selección Nacional de Surf panameño alcanzó un logro histórico en la última edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos, organizados en Guatemala en 2025. La delegación de Panamá dominó ampliamente el medallero en la disciplina de las olas, ratificando al país como la principal potencia del Istmo en este deporte.
Según destacó Bruno Sánchez, Presidente de la Asociación Panameña de Surf, la actuación del equipo patrio fue determinante:
«La última versión de los Juegos Deportivos Centroamericanos… terminó de ratificar a Panamá como el país que presentó la mejor Selección Nacional de Surf del Istmo durante esas justas,» afirmó Sánchez.
Medallero Histórico para Panamá
El equipo de Surf panameño cosechó un total de nueve medallas, un resultado que lo colocó muy por encima del resto de países participantes.
|Medallas Ganadas
|Cantidad
|Oro
|5
|Plata
|2
|Bronce
|2
|Total
|9
Este resultado catapultó a Panamá como el nuevo protagonista de la región en el Surf, demostrando la calidad y el potencial de los atletas panameños en el deporte de las olas.
