Tecos, campeón invicto en futbol americano juvenil

(7/Ene/2022 – web) México.- El futbol americano regresó en el último trimestre de 2021 y los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) consiguieron excelentes resultados al conquistar el título en el torneo juvenil y el primer lugar en su grupo de Liga Mayor.

En equipo juvenil quedó campeón invicto en la liga de la Asociación de Futbol Americano de Jalisco. Disputó siete partidos y todos los ganó. En la final, que tuvo lugar en el campo 23 de Octubre de la UAG, se impuso 35-6 a Cardinals.

El conjunto juvenil es dirigido por el coach Missael Salas, ex jugador de Tecos y ex seleccionado nacional que hoy forma parte del staff de entrenadores de la organización. Este torneo fue de carácter oficial y participaron los mejores equipos de Jalisco.

El coach Missael Salas dijo la base de este equipo se mantendrá pues sólo unos pocos jugadores subirán a la categoría Intermedia o a Liga Mayor.

Retoman Liga Mayor

En cuanto al equipo que participó en la Liga Mayor de la ONEFA, Tecos quedó empatado en primer lugar con los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro, con cuatro juegos ganados y uno perdido en la Conferencia Centro-Sur.

Los torneos de la ONEFA no fueron oficiales, no hubo playoffs ni campeones. Se jugaron básicamente para que los muchachos no tuvieran que parar dos años y para que los entrenadores vayan explorando sus posibilidades para el 2022.

El head coach de los Tecos, Ing. Roberto Salas Reyes, calificó de muy exitosa la participación de los equipos Juvenil y de Liga Mayor y auguró una prometedora temporada para este año en ambas categorías.

Los planes para el 2022 son reanudar los entrenamientos lo más pronto posible. Los jugadores de Liga Mayor entrenarán dos veces por semana, a las seis de la mañana y a las ocho de la noche; Juvenil e Intermedia, a las seis de la tarde, y los Infantiles a las cinco de la tarde.

Los interesados en comenzar a jugar o integrarse a la organización de Tecos, aún están a tiempo de hacerlo.

“Lo mejor es que la escuela de futbol americano continúa” y las expectativas para este año son muy positivas, dijo el coach Roberto Salas.

