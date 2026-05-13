Torneo Empresarial ADEDAPP 2026 impulsa el networking en Panamá Pacífico

La Asociación de Empresas del Área Económica Panamá Pacífico consolidó vínculos corporativos a través del golf, destacando el desempeño de los ganadores en una jornada de alta competitividad.
Culmina con éxito el Torneo Empresarial ADEDAPP 2026 – Copa BC-Logic
• El exclusivo Tucán Country Club & Golf fue el escenario de la tercera edición del encuentro deportivo que reunió a líderes empresariales y aliados estratégicos de Panamá Pacífico.
(13/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En una jornada que integró la competitividad deportiva con el relacionamiento corporativo de alto nivel, se llevó a cabo el Torneo Empresarial ADEDAPP 2026 – Copa BC-Logic. El evento, desarrollado en las instalaciones del Tucán Country Club & Golf, se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes para empresarios, aliados estratégicos y aficionados al golf dentro del Área Económica Especial de Panamá Pacífico.
Fortalecimiento de la comunidad empresarial
La iniciativa, organizada por la Asociación de Empresas del Área Económica Panamá Pacífico (ADEDAPP), permitió a los participantes demostrar precisión y estrategia en el green. Más allá del ámbito deportivo, el torneo funcionó como una plataforma para fortalecer los vínculos entre los diversos actores del sector empresarial, promoviendo espacios de integración necesarios para el dinamismo económico de la región.
Al respecto, la presidenta de ADEDAPP, Marisín Correa, manifestó que este torneo trasciende la competencia física para convertirse en un espacio fundamental donde se fortalecen relaciones, se generan nuevas conexiones y se continúa construyendo una comunidad empresarial sólida.
Resultados y desempeño destacado
En esta tercera edición del certamen, destacaron por su rendimiento deportivo los jugadores Walter Figuera, José Figuera y Carlos Conde. Los ganadores sobresalieron a lo largo de la competencia, marcando los momentos más memorables de una jornada caracterizada por la emoción y el espíritu deportivo entre los representantes del sector privado.
Además de las rondas de golf, la organización ofreció a los asistentes diversas actividades complementarias, incluyendo rifas y la entrega de premios especiales. Estas dinámicas facilitaron el intercambio profesional y el fortalecimiento de alianzas estratégicas en un entorno de camaradería y sana competencia.
Compromiso con el desarrollo corporativo
La Asociación extendió un agradecimiento a las empresas participantes, patrocinadores y jugadores que hicieron posible la ejecución de esta exitosa edición. La organización reafirmó su compromiso de seguir impulsando proyectos que promuevan la integración y el desarrollo de la comunidad corporativa en Panamá Pacífico.
Finalmente, ADEDAPP anunció el inicio de las fases de planificación para la próxima edición del torneo. El objetivo de la directiva es mantener este evento como una de las citas imprescindibles en el calendario corporativo y deportivo de Panamá, asegurando la continuidad de estos espacios de intercambio estratégico.
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