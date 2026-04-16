El golf profesional regresa a México con el arranque del Tulum Championship

El Korn Ferry Tour inicia su única parada en territorio mexicano con un field de élite que incluye a 17 ganadores del PGA Tour en el campo de PGA Riviera Maya.
Tulum Championship 2026: 156 jugadores compiten por un pase al PGA Tour
• Con una bolsa de un millón de dólares y 500 puntos en juego, el Tulum Championship posiciona al Caribe mexicano como un destino de golf de clase mundial.
(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, México.- El Korn Ferry Tour inicia este jueves en PGA Riviera Maya el Tulum Championship, su única parada en México y fecha final de su temporada regular fuera de Estados Unidos. Este evento convierte a Tulum Country Club en el escenario donde 156 jugadores buscarán asegurar su ascenso al PGA Tour, compitiendo por una bolsa de un millón de dólares y 500 puntos para el ranking.
Referencia internacional y talento emergente
Gonzalo Pan de Soraluce, director global de golf de la división Real Estate & Golf de Piñero, destacó que traer este nivel de competencia forma parte de una visión para consolidar al Caribe mexicano como sede de referencia mundial. El field del torneo es altamente competitivo, destacando a figuras como Cameron Champ y Jim Herman, quienes suman múltiples victorias en la máxima categoría. Asimismo, la organización otorgó exenciones especiales a jóvenes promesas como el español Eugenio López-Chacarra, el mexicano Alejandro Madariaga y el estadounidense Lunden Esterline.
Competencia de alto nivel en el Caribe
La presidenta del Korn Ferry Tour, Alex Baldwin, resaltó la calidad del field, que incluye a ganadores recientes como Jeremy Gandon y Davis Lamb, además de una representación de nueve golfistas latinoamericanos. Por su parte, el referente mexicano Álvaro Ortiz expresó su satisfacción por competir en casa, señalando que el golf en México atraviesa una «época dorada». El diseño del campo, obra de Robert Trent Jones II, ha sido elogiado por los participantes por sus condiciones óptimas, superiores a las de la edición anterior.
Destino de clase mundial
El evento no solo resalta el aspecto deportivo, sino también la infraestructura de bienestar y hospitalidad de Tulum Country Club, recientemente reconocido como el mejor desarrollo inmobiliario de golf en Latinoamérica. La combinación de deporte de alto rendimiento con el entorno natural de la región refuerza la estrategia de la división de Piñero para impulsar el turismo de golf internacional con estándares de excelencia en el Caribe.
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