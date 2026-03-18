Estrellas del golf internacional se citan en el Tulum Championship at PGA Riviera Maya

Eugenio López-Chacarra confirma su participación en el Tulum Championship

• El destacado golfista español, ganador del DP World Tour, se une al exclusivo field del torneo que se disputará del 16 al 19 de abril en el PGA Riviera Maya.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, México.- El reconocido golfista español Eugenio López-Chacarra ha confirmado su participación en el Tulum Championship at PGA Riviera Maya, evento que se llevará a cabo del 16 al 19 de abril en las instalaciones del Tulum Country Club. López-Chacarra, quien alcanzó el puesto número dos del ranking mundial amateur y recientemente se coronó en el Hero Indian Open 2025 del DP World Tour, llega a esta competencia mediante una exención de patrocinador (sponsor exemption).

La incorporación de López-Chacarra refuerza el nivel competitivo de la única parada que el Korn Ferry Tour realiza en territorio mexicano. Gonzalo Pan de Soraluce, Director Global de Estrategia de Golf de la división de Real Estate & Golf de Piñero, explicó en tercera persona que la presencia de un jugador con este perfil internacional valida la estrategia de convertir a la región en un destino de élite capaz de atraer al mejor talento joven del circuito profesional.

Talento emergente y proyecciones internacionales

Junto al español, el field del torneo contará con la presencia de Lunden Esterline, de 16 años, actual campeón del Boys’ Junior PGA Championship 2025 y miembro del equipo estadounidense de la Junior Ryder Cup. Asimismo, se suma el joven mallorquín Bruno Marques, promesa de 19 años que actualmente compite en la NCAA División II de los Estados Unidos. Estas adiciones subrayan el objetivo del certamen de impulsar el golf en el Caribe a través de nuevas figuras.

El Tulum Championship se desarrollará a 72 hoyos en el campo PGA Riviera Maya, un trazado diseñado por Robert Trent Jones II que destaca por su integración con cenotes, manglares y selva. Esta infraestructura ha sido galardonada como el Mejor Campo de Golf de México en 2024 y 2025 por los World Golf Awards, siendo la única instalación en el país con afiliación a la PGA of America.

Importancia en el calendario del Korn Ferry Tour

La competencia pone en juego una bolsa de US$1,000,000 y otorga 500 puntos para el ranking del Korn Ferry Tour. Este evento representa el cierre de la serie de cinco torneos disputados en Latinoamérica, consolidándose como la plataforma fundamental donde se forjan los futuros integrantes del PGA TOUR. La combinación de jugadores experimentados y estrellas en ascenso garantiza un espectáculo deportivo de alto nivel en uno de los escenarios naturales más importantes de la Riviera Maya.

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