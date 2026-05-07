Boquete se prepara para el desafío extremo Ultra Panamá Trail Series 2026

La competencia de montaña Ultra Panamá Trail Series 2026 reunirá este 9 de mayo en Boquete a destacados corredores internacionales en un recorrido técnico por las faldas del Volcán Barú.
Atletas élite de América Latina participarán en el Ultra Panamá Trail Series 2026
• Con la participación de atletas de Chile, Perú, Ecuador y Canadá, el evento busca consolidar a Panamá como un destino estratégico para el trail running de alto rendimiento en la región.
(07/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Boquete, Panamá.- El crecimiento del deporte de montaña en el país alcanza un nuevo hito con la celebración del Ultra Panamá Trail Series 2026. Esta competencia, programada para el próximo 9 de mayo en la localidad de Boquete, provincia de Chiriquí, congregará a corredores nacionales e internacionales en un entorno geográfico que destaca por su alta exigencia técnica y belleza natural.
Participación de atletas internacionales y soporte de marca
En esta primera edición, la marca adidas impulsa la presencia de corredores élite procedentes de Chile, Perú, Ecuador y Canadá. Esta colaboración aporta una dimensión global al evento y fomenta el intercambio competitivo en el running de montaña regional. Entre los atletas confirmados figuran nombres destacados como Katherine Cañete, Nicolás Guaiquin y María José Canales de Chile; Sebastián Pinto de Ecuador; John Huamán, Remigio Huamán y Lucero Chocca de Perú; así como la representación panameña liderada por Anais Alvarado.
Desafío técnico en las faldas del Volcán Barú
La estructura del Ultra Panamá Trail Series 2026 contempla tres distancias principales: 25K, 42K y 80K. Los recorridos han sido diseñados en las faldas del Volcán Barú, donde los participantes deberán enfrentar variaciones significativas de altitud y condiciones de terreno complejas. Estos factores demandan una preparación física rigurosa y convierten a la prueba en un referente de resistencia para la comunidad de trail running.
Impacto en el posicionamiento deportivo de Panamá
Más allá de los resultados competitivos, la organización de esta serie busca proyectar a Panamá como un destino de referencia para el turismo deportivo y las experiencias de alto rendimiento. Al integrar el deporte con los entornos naturales exigentes de Boquete, la iniciativa contribuye a la evolución de la disciplina en el mercado local y fortalece el ecosistema del running en América Latina.
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