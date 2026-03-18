Venezuela se corona campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer a Estados Unidos

Histórico triunfo de Venezuela en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

• La selección venezolana derrotó a Estados Unidos en una final electrizante en Miami para alcanzar su primer campeonato mundial.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, Estados Unidos.- La selección de Venezuela alcanzó la gloria máxima al titularse campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras vencer a Estados Unidos en una final disputada en el loanDepot Park de Miami. El conjunto sudamericano logró su primer título en la historia del certamen en su primera aparición en una instancia definitiva, cerrando un torneo invicto tras superar previamente a Italia en semifinales.

Desarrollo del encuentro y dominio del pitcheo

El partido inició con un duelo de lanzadores de alta intensidad. Nolan Mclean, por Estados Unidos, y Eduardo Rodríguez, por Venezuela, dominaron las primeras entradas. Rodríguez destacó al retirar a los primeros bateadores con rapidez, incluyendo un ponche al grandeliga Aaron Judge.

La apertura del marcador ocurrió en el tercer inning a favor de Venezuela. Luego de un imparable de Salvador Pérez y una base por bolas a Ronald Acuña Jr., Maikel García conectó un elevado de sacrificio que permitió a Pérez anotar la carrera de la quiniela. La ventaja aumentó en la quinta entrada cuando Wilyer Abreu conectó un cuadrangular solitario ante los envíos de McLean, colocando el marcador 2-0.

Reacción de Estados Unidos y definición en el noveno

El cuerpo de relevistas de Venezuela, integrado por Eduard Bazardo, José Buttó, Ángel Zerpa y Andrés Machado, mantuvo el dominio sobre la ofensiva estadounidense hasta la octava entrada. Sin embargo, tras un boleto otorgado a Bobby Witt Jr., el bateador Bryce Harper conectó un jonrón de dos carreras que igualó las acciones y otorgó paridad al encuentro en el tramo final.

En la parte alta del noveno episodio, Venezuela retomó el control. Tras una base por bolas a Luis Arráez, el mánager Omar López envió al corredor emergente Javier Sanoja, quien robó la segunda base. Posteriormente, Eugenio Suárez conectó un doblete remolcador que permitió a Sanoja anotar la carrera de la diferencia.

Cierre histórico

El encargado de sellar la victoria fue Daniel Palencia, quien en la parte baja de la novena entrada ponchó a dos bateadores para asegurar el resultado definitivo. Mauricio Codocea reportó que, con este desempeño, Venezuela concreta el triunfo más importante de su historia deportiva, uniéndose al selecto grupo de campeones del torneo mundial.

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