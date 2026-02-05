Atletas de 22 países integran el Team Visa para Milano Cortina 2026

Visa presenta a los atletas del Team Visa para Milano Cortina 2026

• El programa Team Visa celebra cuatro décadas de patrocinio olímpico, seleccionando deportistas por sus logros, valores y compromiso con la comunidad.

(05/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En la antesala de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, la compañía presentó oficialmente su lista de atletas del Team Visa para Milano Cortina 2026. El grupo está compuesto por 45 deportistas olímpicos y paralímpicos que representan a 22 países en 14 disciplinas deportivas, reafirmando el compromiso de la marca con el progreso y el cumplimiento de metas en el deporte de alto rendimiento.

Andrea Fairchild, vicepresidenta Senior de Patrocinios Globales y Marketing Experiencial de Visa, destacó que Milano Cortina 2026 es un recordatorio de que los grandes logros se construyen mediante momentos de progreso diario. Según Fairchild, al celebrar cuatro décadas como Socio Mundial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la organización se enorgullece de respaldar tanto a los atletas como a los aficionados y pequeñas empresas en la búsqueda de sus propias victorias y oportunidades.

Trayectoria y selección del Team Visa

Desde su creación en el año 2000, el programa de atletas Team Visa ha brindado apoyo a más de 700 deportistas. Los integrantes son seleccionados rigurosamente bajo criterios que incluyen sus éxitos deportivos, su nivel de participación comunitaria y su alineación con los valores fundamentales de la empresa.

La lista anunciada para este ciclo incluye a representantes de diversas regiones, quienes suman un total combinado de 88 medallas olímpicas y paralímpicas. Entre los nombres destacados figuran atletas del país anfitrión como Leonardo Donaggio (Esquí Freestyle), Renè De Silvestro (Esquí Alpino Paralímpico), Lara Naki Gutmann (Patinaje Artístico), Giacomo Bertagnolli (Esquí Alpino Paralímpico) y Sofia Goggia (Esquí Alpino).

Diversidad y experiencia en los deportes de invierno

El equipo también cuenta con figuras de amplia trayectoria dentro del programa, consolidando la presencia internacional en disciplinas clave. Entre ellos se encuentran Sarah Nurse (Hockey sobre Hielo, Canadá), Taiga Hasegawa (Snowboard, Japón) y Suzanne Schulting (Patinaje de Velocidad y Pista Corta, Países Bajos).

Este reconocimiento al progreso diario busca empoderar a los deportistas provenientes de diversas naciones mientras persiguen sus sueños en los Juegos de Invierno, fortaleciendo el vínculo entre la tecnología de pagos y la excelencia deportiva global.

Atletas de Team Visa

• Sofia Goggia – Esquí Alpino – Italia

• Lara Naki Gutmann – Patinaje Artístico – Italia

• Leonardo Donaggio – Esquí Freestyle – Italia

• Renè De Silvestro – Esquí Alpino Paralímpico – Italia

• Giacomo Bertagnolli – Esquí Alpino Paralímpico – Italia

• Matej Svancer – Esquí Freestyle – Austria

• Daniel Tschofenig – Salto de Esquí – Austria

• David Pastrňák – Hockey sobre Hielo – República Checa

• Laura Zaveska – Snowboard – República Checa

• Radek Zelinka – Hockey sobre Hielo Paralímpico – República Checa

• Jakub Hrones – Snowboard – República Checa

• Iivo Niskanen – Esquí de Fondo – Finlandia

• Dave Ryding – Esquí Alpino – Gran Bretaña

• Kirsty Muir – Esquí Freestyle – Gran Bretaña

• Andreas Wellinger – Salto de Esquí – Alemania

• Anna-Lena Forster – Esquí Alpino Paralímpico – Alemania

• Perrine Laffont – Esquí Freestyle – Francia

• Arthur Bauchet – Esquí Alpino Paralímpico – Francia

• Petra Jaszapati – Patinaje de Velocidad en Pista Corta – Hungría

• Tervel Zamfirov – Snowboard – Bulgaria

• Roberts Plume – Luge – Letonia

• Martins Bots – Luge – Letonia

• Ingrid Landmark – Biatlón – Noruega

• Susie Maksym – Snowboard – Polonia

• Oskar Kwiatkowski – Snowboard – Polonia

• Samuel Jaros – Snowboard – Eslovaquia

• Marco Odermatt – Esquí Alpino – Suiza

• Romy Tschopp – Snowboard Paralímpico – Suiza

• Suzanne Schulting – Patinaje de Velocidad + Patinaje de Velocidad en Pista Corta – Países Bajos

• Mikaela Shiffrin – Esquí Alpino – Estados Unidos

• David Wise – Esquí Freestyle – Estados Unidos

• Oksana Masters – Esquí de Fondo Paralímpico + Biatlón Paralímpico – Estados Unidos

• Scotty James – Snowboard – Australia

• Shaoang Liu – Patinaje de Velocidad en Pista Corta – China

• Shaolin Liu – Patinaje de Velocidad en Pista Corta – China

• Sara Takanashi – Salto de Esquí – Japón

• Taiga Hasegawa – Snowboard – Japón

• Ryoyu Kobayashi – Salto de Esquí – Japón

• Lucas Pinheiro Braathen – Esquí Alpino – Brasil

• Patrick Burgener – Snowboard – Brasil

• Nicolás Bisquertt – Esquí Alpino Paralímpico – Chile

• Sarah Nurse – Hockey sobre Hielo – Canadá

• Mikael Kingsbury – Esquí Freestyle – Canadá

• Laurie Blouin – Snowboard – Canadá

• James Crawford – Esquí Alpino – Canadá

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: