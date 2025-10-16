Waterpolo Halloween Challenge: Panamá celebra su primer torneo internacional con atletas de 4 países

Más de 80 atletas en la Piscina Adán Gordón para el Waterpolo Halloween Challenge 2025

• El evento, que se celebrará en la Piscina Adán Gordón, busca fortalecer los lazos entre clubes y países vecinos, incentivando el crecimiento del waterpolo en las nuevas generaciones.

(15/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Club Waterpolo Panamá está listo para celebrar la primera edición del Waterpolo Halloween Challenge, un evento deportivo internacional que se desarrollará del 16 al 19 de octubre en la Piscina Adán Gordón en Ciudad de Panamá.

Este torneo marca un hito para el waterpolo en la región, al convocar a más de 80 atletas en las categorías sub 15 y sub 20, provenientes de cuatro países: Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia.

El objetivo del Waterpolo Halloween Challenge no es solo fomentar la competencia, sino también fortalecer los lazos entre los clubes y países, impulsando el crecimiento de esta disciplina acuática entre las nuevas generaciones.

Jorge Jiménez, entrenador nacional de Waterpolo, expresó su orgullo por ser anfitriones: «Este torneo es una muestra del compromiso que tenemos con el desarrollo del waterpolo en el país. Iniciativas como esta permiten que nuestros atletas compitan a nivel internacional, ganen experiencia y sigan creciendo dentro del deporte».

El evento, que se proyecta como un encuentro anual, cuenta con el respaldo de la Federación Panameña de Natación, World Aquatics, Pandeportes y la Liga Provincial de Natación.