Expertos revelan 5 claves para el talkability estratégico y duradero de una marca

Talkability: la estrategia clave para que tu marca genere conversación y no solo visibilidad

T alkability o la capacidad de una marca para generar conversación es una estrategia deliberada, no un golpe de suerte, y comparte cinco claves para lograrlo de manera efectiva.

El director de la agencia another, Germán Romero, comparte su visión sobre el talkability de las marcas, enfatizando que la conversación debe planificarse desde una narrativa sólida y un profundo entendimiento cultural.

(05/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- En el competitivo mundo del marketing, ser recordado ha superado a la simple visibilidad. Mientras algunas marcas se centran en llamar la atención, otras diseñan estrategias que generan conversaciones duraderas. Este enfoque, conocido como talkability, no es un hecho fortuito, sino una disciplina estratégica que busca conectar emocionalmente, construir comunidad y fortalecer la reputación de una marca.

Según Germán Romero, Business Development Director Executive de la agencia another, «la conversación no se improvisa». Las marcas que logran permanecer en la mente de los consumidores son aquellas que comprenden que el talkability se planifica y se diseña, en lugar de viralizarse por accidente. En este sentido, el marketing experiencial juega un papel crucial al generar vivencias cargadas de emoción que no solo inician la conversación, sino que también mejoran el recuerdo y construyen reputación a largo plazo.

De acuerdo con el informe Marketing Forecast 2026 | WGSN, el 74 % de los CMOs de empresas de la lista Fortune 1000 planean incrementar su inversión en marketing experiencial. Además, un 66 % de los consumidores reporta una percepción más positiva de una marca después de una experiencia en vivo. Estos datos confirman que generar conversación ya no es un resultado, sino una estrategia intencional para edificar valor de marca y conexiones emocionales sólidas.

El experto Germán Romero comparte cinco principios para construir un talkability estratégico y sostenible:

1. Priorizar la narrativa sobre el formato: El talkability comienza con una historia clara y con propósito, no con un simple post ingenioso. Una marca debe saber qué quiere comunicar para que su mensaje sea repetible.

2. Hablar con cultura, no con timing: Subirse a una tendencia sin entenderla puede ser riesgoso. Las marcas que realmente conectan no solo siguen la conversación, sino que la provocan con un profundo sentido cultural.

3. Crear contenido que otros deseen compartir: La verdadera conversación se activa cuando el mensaje de una marca resuena tanto que la audiencia lo siente como propio. El contenido debe construirse desde la emoción, la utilidad o el sentido de pertenencia.

4. Construir reputación, no solo visibilidad: Mientras que la viralidad ofrece un momento de atención, la relevancia genera confianza y credibilidad. Invertir en relaciones públicas y en un mensaje consistente es fundamental para ser recordado.

5. Planificar, orquestar y medir: El talkability no es un efecto secundario, sino una estrategia que integra narrativa, creatividad y contexto cultural. Aunque parezca espontáneo, se planifica con ideas compartibles y se mide para entender su impacto real.

Finalmente, Romero enfatiza que para que una marca genere conversación, debe responder a preguntas clave como: ¿qué tensión cultural resuelve? y ¿por qué alguien querría hablar de esto? «Generar conversación es vital, pero si no hay una intención clara detrás, el eco termina vacío», concluye el experto.