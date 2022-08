5 películas de fútbol como antesala para disfrutar a lo grande la Copa Mundial

Para poder disfrutar realmente del trabajo artístico de los directores de cine tenemos que aprovechar todos los recursos que nos da la nueva tecnología. La gama de televisores Hisense ULED 4K TV, son la mejor opción para alcanzar el mejor provecho a cada uno de los detalles que se nos presentan en pantalla. Hisense Hi-View Engine es el motor de procesamiento de imágenes general, que integra un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial en tiempo real para cada escena, en función de los procesadores de imagen optimizados, esto hace que la experiencia visual sea realmente satisfactoria.

Si deseas disfrutar de una película deportiva o un documental de fútbol, Filmmaker mode es tu mejor opción. Esta función te permite disfrutar de la calidad de imagen tal cual como en el cine. Si lo que deseas es disfrutar de un partido de fútbol Sport Mode te dará una experiencia inmersiva como si estuvieses en el mismo estadio. Dado que este televisor te permite ver los colores reales de cada película y ver todos los detalles de las obras maestras en todo su esplendor, hemos preparado una lista con algunas de las películas más impactantes de fútbol para que nos vayamos preparando para la Copa del Mundo

The Dream Begins es la primera entrega de la trilogía Goal!, la cual se realizó con la cooperación de la FIFA. Esto permitió que la película tuviera numerosos equipos oficiales y jugadores profesionales apareciendo a lo largo del film. Goal! es la historia de Santiago Muñez, un joven mexicano que vive en una zona pobre de Los Angeles. El sueño de Santiago es jugar fútbol profesional y representar a su país en una Copa del Mundo, ¿lo conseguirá?. El trabajo narrativo del experimentado director de cine Danny Cannon hace mancuerna con las magníficas tomas del director de fotografía Michael Barrett. Digna película para disfrutar su trabajo de cámaras aéreas con el avance tecnológico de Quantum Dot, el cual reproduce colores más puros, ricos y brillantes que un televisor LCD normal.

Una historia simple contada de una manera inusual puede ser una combinación poderosa. Shaolin Soccer, dirigida y protagonizada por Stephen Chow, narra la historia del maestro de kung fu de Shaolin, Sing. Después de conocer a la estrella del fútbol de Hong Kong, Fung, Sing reúne a sus cinco compañeros maestros para usar sus habilidades en artes marciales para jugar al fútbol y llevar el kung fu a las masas. En el momento del estreno, Shaolin Soccer fue la película más exitosa en la historia del cine de Hong Kong y un trabajo digno de disfrutar con el mejor sonido a través de la tecnología Dolby Atmos, una experiencia de audio inmersiva presente en espectáculos, juegos o deportes en vivo.

Protagonizada por Parminder Nagra y Keira Knightley, Bend It Like Beckham fue un éxito comercial y de la crítica internacional. Este trabajo sigue siendo un punto de referencia cultural para muchos. Se trata de la historia de la adolescente Jesminder ‘Jess’ Bhamra, que se rebela contra sus padres conservadores indios al unirse a un equipo de fútbol local. A la vez inspirador, reflexivo y genuinamente divertido, la visión de la película sobre temas de raza y multiculturalismo en la Inglaterra moderna sigue siendo relevante y bien representada. Las múltiples secuencias a cargo del director de cámara Jong Lin y la habilidad para contar una historia personal de la directora de cine británica de origen indio, Gurinder Chadha, hacen de Bend It Like Beckham una entrega ideal para divertirse frente a la pantalla.

En 1954, Richard regresa a su ciudad natal alemana después de siete años como prisionero de guerra. Los años le han pasado factura y no se relaciona con su familia, especialmente con su hijo Matthias, amante del fútbol. Mientras tanto, un periodista y su esposa se dirigen a Berna, Suiza, para escribir sobre la Copa del Mundo. Las historias de estos extraños convergen cuando llegan a Berna, donde son testigos de una gran aventura de la inesperada victoria de Alemania Occidental en la final de la Copa del Mundo de 1954 en Berna, Suiza. El trabajo del director Sönke Wortmann con las panorámicas y escenas donde emplea los travelling son excelentes para poner a prueba la tecnología Full Array Local Dimming de Hisense, la cual da control de cada zona de atenuación para brindar colores negros y brillos asombrosos, de esquina a esquina.

Hay pocos documentales de fútbol tan esclarecedores e inspiradores como este. Pelada es un documental que sigue a Luke y Gwendolyn, dos ex estrellas del fútbol universitario que no llegaron a ser profesionales. Desde prisioneras en Bolivia hasta cerveceras ilegales en Kenia, desde freestylers en China hasta mujeres que juegan con hiyab en Irán, Pelada es la historia de las personas que juegan y aman el fútbol. Este documental además de contar con paisajes hermosos, nos inspirará a levantar una pelota inmediatamente después de que terminen de rodar los créditos finales. Es un placer verlo y una visita obligada para cualquier aficionado al fútbol y, qué mejor que acompañados de la mejor tecnología Dolby Vision para Imágenes tan reales que nos transportarán a todos los países donde viajaron Luke y Gwendolyn para realizar este documental.

