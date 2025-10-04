El 61% de los trabajadores en Panamá experimentó discriminación por edad al buscar empleo, según Konzerta

Estudio de Konzerta: Discriminación por edad es la más baja de la región, pero persiste en selección de personal

• La forma más común de discriminación etaria es el rechazo en procesos de selección (62%), a pesar de que los candidatos cumplen con todos los requisitos y poseen la experiencia necesaria para el puesto.

• Casi 8 de cada 10 talentos considera que la edad influye significativamente en la búsqueda de empleo en el país, mientras que el 51% de las organizaciones aún no implementa políticas de inclusión etaria.

(04/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Según el estudio “¿Es la edad un factor determinante?” de Konzerta, el portal líder de empleo en el país, el 61% de las personas trabajadoras en Panamá afirma haber sido víctima o testigo de discriminación por edad Panamá al buscar empleo. A pesar de la alta cifra, este porcentaje se consolida como el más bajo de la región y muestra una disminución de 4 puntos porcentuales en comparación con los datos reportados en 2024 (65%).

El estudio, que encuestó a 2,674 trabajadores de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú, explora la influencia de la edad en la búsqueda de empleo y la proyección profesional, ubicando a Chile y Argentina con la tendencia más alta de discriminación etaria reportada (73%).

Rechazo en Selección y Prejuicios Laborales

La principal forma de discriminación experimentada por los trabajadores se da durante la contratación. El 62% de los encuestados reportó haber sido rechazado en procesos de selección a pesar de contar con la experiencia y cumplir con todos los requisitos del puesto.

Otras manifestaciones de la discriminación por edad incluyen:

• Recibir menor reconocimiento o visibilidad en comparación con colegas más jóvenes (16%).

• Negación de la oportunidad de liderar proyectos o equipos debido a prejuicios relacionados con la edad (13%).

Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marketing de Konzerta, enfatizó la importancia de la diversidad etaria, señalando que las organizaciones enfrentan el “gran desafío de diseñar e impulsar políticas que integren a los distintos rangos etarios, los motiven y promuevan un entorno de verdadera colaboración”.

Percepción de Discriminación en el Mundo Laboral

La percepción de que la edad influye en el ambiente laboral es abrumadora. Un 77% de los talentos en Panamá considera que la búsqueda de empleo es más o menos desafiante según la edad, y el 80% cree que las empresas la consideran un factor determinante en la selección.

A nivel general, el 84% de las personas trabajadoras en Panamá percibe que existe discriminación por edad en el mundo laboral. Sin embargo, cuando se les pregunta si experimentan discriminación en sus lugares de trabajo actuales, la cifra desciende al 40%.

Manifestaciones de Discriminación Interna

Dentro de las organizaciones, la discriminación por edad se manifiesta principalmente de las siguientes maneras:

• Priorización de empleados más jóvenes en la asignación de proyectos o reconocimiento laboral (42%).

• Falta de oportunidades de ascenso para el personal de mayor edad (40%).

• No incorporación de personas mayores de 45 años a la organización (39%).

Retos en Políticas de Inclusión

La investigación también arrojó luz sobre las políticas internas de Recursos Humanos (RR.HH.). El 51% de los trabajadores en Panamá indicó que el área de RR.HH. de su organización no implementa políticas para promover la inclusión y el respeto por la diversidad etaria. Panamá se encuentra entre los países de la región con menor implementación de estas medidas.

Para mitigar la discriminación etaria en el trabajo, los talentos sugieren:

• Capacitaciones obligatorias para todos los empleados sobre la importancia de la diversidad generacional (48%).

• Implementación de políticas y procedimientos de contratación y promoción basados estrictamente en el mérito y las habilidades (45%).

• Creación de programas de reintegración laboral para personas mayores de 45 años que buscan volver al mercado después de un periodo de inactividad (38%).